G7 присоединяется к потолку цен ЕС на российскую нефть

Детали

Европа должна была установить пониженную цену, которую будут платить другие страны, до понедельника, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, транспортируемую по морю, и запрет на страхование этих поставок.

Установление потолка цен призвано предотвратить внезапную потерю российской нефти миром, которая может повлечь за собой новый скачок цен на энергоносители и дальнейшую топливную инфляцию.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что соглашение поможет ограничить "основной источник доходов путина для его незаконной войны в Украине, в то же время сохраняя стабильность глобальных поставок энергоресурсов".

Дополнение

Польша долго удерживала соглашение с ЕС, стремясь установить как можно более низкий потолок цен. После более чем 24-часовых обсуждений, когда другие страны ЕС дали понять, что поддержат соглашение, Варшава наконец уступила поздно вечером в пятницу.