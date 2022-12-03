G7 присоединяется к потолку цен ЕС на российскую нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. "Группа семи" (G7) и Австралия присоединились к Европейскому Союзу в пятницу, утвердив потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Европа должна была установить пониженную цену, которую будут платить другие страны, до понедельника, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, транспортируемую по морю, и запрет на страхование этих поставок.
Установление потолка цен призвано предотвратить внезапную потерю российской нефти миром, которая может повлечь за собой новый скачок цен на энергоносители и дальнейшую топливную инфляцию.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что соглашение поможет ограничить "основной источник доходов путина для его незаконной войны в Украине, в то же время сохраняя стабильность глобальных поставок энергоресурсов".
Дополнение
Польша долго удерживала соглашение с ЕС, стремясь установить как можно более низкий потолок цен. После более чем 24-часовых обсуждений, когда другие страны ЕС дали понять, что поддержат соглашение, Варшава наконец уступила поздно вечером в пятницу.