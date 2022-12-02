ЄС погодив обмеження ціни на російську нафту у 60 доларів за барель – журналіст

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“Білий дим на ліміті цін на російську нафту! 60 доларів США за барель. Угода буде остаточно ухвалена, коли 5 грудня набудуть чинності санкції ЄС щодо російської нафти”, – написав Йозвяк у своєму Twitter.

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Він додав, що ключовим посередником у переговорах була прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас. Зазначається, що їй вдалося знизити ціну до 60 доларів після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.



Додамо

Раніше Європейська комісія звернулася до 27 держав-членів ЄС із проханням затвердити стелю цін на російську нафту обсягом 60 доларів за барель.