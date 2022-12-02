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ЄС погодив обмеження ціни на російську нафту у 60 доларів за барель – журналіст

ЄС погодив обмеження ціни на російську нафту у 60 доларів за барель – журналіст

Київ • УНН

 • 1012603 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Країни Європейського союзу домовилися про запровадження граничної ціни на російську нафту 60 доларів за барель. Про це повідомляє журналіст “Радіо Свобода” Рікардо Йозвяк, пише УНН.

Цитата

“Білий дим на ліміті цін на російську нафту! 60 доларів США за барель. Угода буде остаточно ухвалена, коли 5 грудня набудуть чинності санкції ЄС щодо російської нафти”, – написав Йозвяк у своєму Twitter.

Деталі

Він додав, що ключовим посередником у переговорах була прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас. Зазначається, що їй вдалося знизити ціну до 60 доларів після переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Додамо

Раніше Європейська комісія звернулася до 27 держав-членів ЄС із проханням затвердити стелю цін на російську нафту обсягом 60 доларів за барель.

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