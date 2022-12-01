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У ЄС пропонують встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів - WSJ

У ЄС пропонують встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів - WSJ

Київ • УНН

 • 1533276 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, звернулася до 27 держав-членів блоку із проханням затвердити стелю цін на російську нафту обсягом 60 доларів за барель, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, згідно з планом, "Група семи" та Австралія заборонять надання послуг для постачання російської нафти морем, якщо нафта не буде продаватися за ціною на рівні граничної або нижче за цей рівень.

Усі 27 держав-членів повинні затвердити стелю цін, яка переглядатиметься кожні два місяці, починаючи з середини січня.

І, як вказують джерела видання, члени блоку "значною мірою об'єдналися навколо стелі в 60 доларів за барель настільки, що Єврокомісія вважає, що може укласти угоду на цьому рівні". "Групі семи" також необхідно буде затвердити ціну.

Високопосадовці країн-членів блоку розпочали обговорення пропозиції у четвер вдень. Рішення очікується пізніше у четвер, і офіційні особи заявили, що польські офіційні особи запросили час, щоб узгодити план Єврокомісії із Варшавою.

Доповнення

Запровадження стелі цін є частиною спроби Заходу скоротити нафтові доходи кремля, зберігаючи при цьому стабільними світові постачання нафти та уникаючи зростання цін на енергоносії.

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