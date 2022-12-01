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В ЕС предлагают установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов - WSJ

В ЕС предлагают установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов - WSJ

Киев • УНН

 • 1533274 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, согласно плану, "Группа семи" и Австралия запретят предоставление услуг для поставки российской нефти по морю, если нефть не будет продаваться по цене на уровне предельной или ниже этого уровня.

Все 27 государств-членов должны утвердить потолок цен, который будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января.

И, как говорят источники издания, члены блока "в значительной степени "объединились вокруг потолка в 60 долларов за баррель настолько, что Еврокомиссия считает, что может заключить соглашение на этом уровне". "Группе семи" также необходимо будет утвердить цену.

Высокопоставленные должностные лица стран-членов блока начали обсуждение предложения в четверг днем. Решение ожидается позже в четверг и официальные лица заявили, что польские официальные лица запросили время, чтобы согласовать план Еврокомиссии с Варшавой.

Дополнение

Введение потолка цен является частью попытки Запада сократить нефтяные доходы кремля, сохраняя при этом стабильными мировые поставки нефти и избегая роста цен на энергоносители.

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