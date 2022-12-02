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ЕС согласовал ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель – журналист

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Страны Европейского союза договорились о введении предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает журналист “Радио Свобода” Рикардо Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

“Белый дым на лимите цен на российскую нефть! 60 долларов США за баррель. Соглашение будет окончательно принято, когда 5 декабря вступят в силу санкции ЕС в отношении российской нефти”, – написал Йозвяк в своем Twitter.

Детали

Он добавил, что ключевым посредником в переговорах была премьер-министр Эстонии Кайа Калас. Отмечается, что ей удалось понизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Добавим

Ранее Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам ЕС с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть в объеме 60 долларов за баррель.

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