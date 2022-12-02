ЕС согласовал ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель – журналист

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“Белый дым на лимите цен на российскую нефть! 60 долларов США за баррель. Соглашение будет окончательно принято, когда 5 декабря вступят в силу санкции ЕС в отношении российской нефти”, – написал Йозвяк в своем Twitter.

Детали

Он добавил, что ключевым посредником в переговорах была премьер-министр Эстонии Кайа Калас. Отмечается, что ей удалось понизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.



Добавим

Ранее Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам ЕС с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть в объеме 60 долларов за баррель.