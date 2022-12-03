G7 приєднується до стелі цін ЄС на російську нафту

Деталі

Європа повинна була встановити знижену ціну, яку платитимуть інші країни, до понеділка, коли набуде чинності ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем, і заборона на страхування цих поставок.

Встановлення стелі цін покликане запобігти раптовій втраті російської нафти світом, яка може спричинити новий стрибок цін на енергоносії та подальшу паливну інфляцію.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що угода допоможе обмежити "основне джерело доходів путіна для його незаконної війни в Україні, водночас зберігаючи стабільність глобальних постачань енергоресурсів".

Доповнення

Польща довго утримувала угоду з ЄС, прагнучи встановити якомога нижчу стелю цін. Після більш ніж 24-годинних обговорень, коли інші країни ЄС дали зрозуміти, що підтримають угоду, Варшава нарешті поступилася пізно ввечері у п'ятницю.