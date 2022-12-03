У москві ведреагували на становлення цін на російську нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили, пише УНН.
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Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що рф не прийматиме стелю цін на нафту, кремль поки що аналізує ситуацію, але певну підготовку до такого рішення ЄС було проведено.
Постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов повідомив у своєму Twitter, що "з цього року Європа буде жити без російської нафти".
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"Москва вже дала зрозуміти, що не буде постачати нафту тим країнам, які підтримують антиринкові обмеження цін", - написав він.
Нагадаємо
Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.