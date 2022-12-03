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В Москве ведреагировали на становление цен на российскую нефть

В Москве ведреагировали на становление цен на российскую нефть

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Москва отвергает ограничение цены на нефть, установленное западными партнерами Украины, и пригрозила прекратить поставки одобрившим его странам, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет принимать потолок цен на нефть, кремль пока анализирует ситуацию, но определенная подготовка к такому решению ЕС была проведена.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем Twitter, что “с этого года Европа будет жить без российской нефти”.

Цитата

“Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночные ограничения цен”, — написал он.

Напомним

Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит вступит в силу в понедельник вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть, транспортируемую по морю.

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