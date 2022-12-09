Ринок російської нафти пережив інфаркт: ціна впала до 43 доларів

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Як відзначають російські ЗМІ, з початку листопада вартість Urals впала майже вдвічі, а її дисконт до північноморського сорту Brent перевищив 40%, хоча місяць тому тримався на рівнях трохи більше 20%. У результаті ключова російська марка торгується на рівнях значно нижчою від цінової стелі, яку ввели країни G7. Вони вимагають, щоб нафта коштувала не дорожче 60 доларів за барель, щоб танкери, які її везли, могли отримати страхування від західних компаній.

"Клієнтів на Urals немає, тому ціни доводиться знижувати, щоб залучити покупців на великі обсяги", - каже аналітик Argus Майкл Каролан.

Східносибірська нафта ESPO, яка з Тихоокеанських портів йде до Китаю, коштує значно дорожче — 68,72 доларів за барель. Однак знижки і на неї зростають: зараз це 6 доларів за барель, хоча місяць тому було не більше ніж 2 долари.

Джерела Reuters кажуть, що тихоокеанська нафта також продається гірше: станом на четвер залишилися нереалізованими дві партії з грудневим відвантаженням. І знижки на них довелося збільшити до 7-8 доларів.

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Незважаючи на цінову стелю, російську нафту купують недержавні китайські НПЗ, відомі як "самовари". Але у боротьбі за їхню увагу російським нафтовикам доводиться конкурувати з контрабандними барелями з Ірану, які пропонуються зі знижкою 10 доларів, додають росЗСІ.

Причина депресії на ринку Urals – втрата європейських покупців, каже Каролан. На тижні, що завершився 2 грудня, морський експорт нафти в європейські країни звалився до 310 тисяч барелів на добу, підрахував Bloomberg на основі статистики танкерних перевезень.

Порівняно з попереднім тижнем поставки впали на третину, порівняно з початком листопада – майже на 60%, а якщо порівнювати з довоєнними обсягами – більш ніж у 5 разів. Цілком відмовилися від морських поставок російської нафти Польща, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Фінляндія, Румунія та Литва.

Італія скоротила закупівлі втричі порівняно з початком листопада після того, як влада запровадила зовнішнє управління на НПЗ "Лукойлу" — одному з найбільших у країні, на яке припадає 20% потужностей нафтопереробки.

президент рф володимир путін, який розв'язав війну з Україною і добився санкцій, "знищив свій найважливіший ринок для нафти", каже віцепрезидент S&P Global Даніел Єргін. До війни в ЄС йшло більше 50% морського нафтового експорту з росії - 1,6 млн барелів на добу з 3 млн.