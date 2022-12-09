Ринок російської нафти пережив інфаркт: ціна впала до 43 доларів

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19005 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 52026 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 91072 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 141932 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 166795 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 343051 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218817 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193268 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 327509 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459001 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.3 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 37225 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 37766 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 36578 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 30680 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 30717 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 343051 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 327509 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545226 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676111 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696228 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76865 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113966 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199010 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225041 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218056 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Ринок російської нафти пережив інфаркт: ціна впала до 43 доларів

Ринок російської нафти пережив інфаркт: ціна впала до 43 доларів

Київ • УНН

 • 1047913 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ринок російської нафти у Балтійському морі після запровадження європейського ембарго пережив інфаркт, зазначають російські ЗМІ. Ціна Urals — основного сорту росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — впала до 43,72 долаів за барель. Стільки, за данимиArgus, коштували партії з відвантаженням із порту Приморська у середу, 7 грудня, передає УНН.

Деталі

Як відзначають російські ЗМІ, з початку листопада вартість Urals впала майже вдвічі, а її дисконт до північноморського сорту Brent перевищив 40%, хоча місяць тому тримався на рівнях трохи більше 20%. У результаті ключова російська марка торгується на рівнях значно нижчою від цінової стелі, яку ввели країни G7. Вони вимагають, щоб нафта коштувала не дорожче 60 доларів за барель, щоб танкери, які її везли, могли отримати страхування від західних компаній.

"Клієнтів на Urals немає, тому ціни доводиться знижувати, щоб залучити покупців на великі обсяги", - каже аналітик Argus Майкл Каролан.

Східносибірська нафта ESPO, яка з Тихоокеанських портів йде до Китаю, коштує значно дорожче — 68,72 доларів за барель. Однак знижки і на неї зростають: зараз це 6 доларів за барель, хоча місяць тому було не більше ніж 2 долари. 

Джерела Reuters кажуть, що тихоокеанська нафта також продається гірше: станом на четвер залишилися нереалізованими дві партії з грудневим відвантаженням. І знижки на них довелося збільшити до 7-8 доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У росії вигадали три варіанти відповіді на стелю цін на нафту

Незважаючи на цінову стелю, російську нафту купують недержавні китайські НПЗ, відомі як "самовари". Але у боротьбі за їхню увагу російським нафтовикам доводиться конкурувати з контрабандними барелями з Ірану, які пропонуються зі знижкою 10 доларів, додають росЗСІ.

Причина депресії на ринку Urals – втрата європейських покупців, каже Каролан. На тижні, що завершився 2 грудня, морський експорт нафти в європейські країни звалився до 310 тисяч барелів на добу, підрахував Bloomberg на основі статистики танкерних перевезень.

Порівняно з попереднім тижнем поставки впали на третину, порівняно з початком листопада – майже на 60%, а якщо порівнювати з довоєнними обсягами – більш ніж у 5 разів. Цілком відмовилися від морських поставок російської нафти Польща, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Фінляндія, Румунія та Литва.

Італія скоротила закупівлі втричі порівняно з початком листопада після того, як влада запровадила зовнішнє управління на НПЗ "Лукойлу" — одному з найбільших у країні, на яке припадає 20% потужностей нафтопереробки.

президент рф володимир путін, який розв'язав війну з Україною і добився санкцій, "знищив свій найважливіший ринок для нафти", каже віцепрезидент S&P Global Даніел Єргін. До війни в ЄС йшло більше 50% морського нафтового експорту з росії - 1,6 млн барелів на добу з 3 млн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33