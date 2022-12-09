Детали

Как отмечают российские СМИ, с начала ноября стоимость Urals упала почти вдвое, а ее дисконт к североморскому сорту Brent превысил 40%, хотя месяц назад держался на уровнях чуть более 20%. В результате ключевая российская марка торгуется на уровнях значительно ниже ценового потолка, введенного странами G7. Они требуют, чтобы нефть стоила не дороже 60 долларов за баррель, чтобы танкеры, которые ее везли, могли получить страхование от западных компаний.

"Клиентов на Urals нет, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей на большие объемы", – говорит аналитик Argus Майкл Каролан.

Восточносибирская нефть ESPO, которая из Тихоокеанских портов идет в Китай, стоит значительно дороже — 68,72 долларов за баррель. Однако скидки и на нее растут: сейчас это 6 долларов за баррель, хотя месяц назад было не больше 2 долларов.

Источники Reuters говорят, что тихоокеанская нефть также продается хуже: по состоянию на четверг остались нереализованными две партии с декабрьской отгрузкой. И скидки на них пришлось увеличить до 7-8 долларов.

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Несмотря на ценовой потолок, российскую нефть покупают негосударственные китайские НПЗ, известные как "самовары". Но в борьбе за их внимание российским нефтяникам приходится конкурировать с контрабандными барелями из Ирана, которые предлагаются со скидкой в 10 долларов, добавляют росСМИ.

Причина депрессии на рынке Urals – потеря европейских покупателей, говорит Каролан. На завершившейся 2 декабря неделе морской экспорт нефти в европейские страны упал до 310 тысяч баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg на основе статистики танкерных перевозок.

По сравнению с предыдущей неделей поставки упали на треть по сравнению с началом ноября – почти на 60%, а если сравнивать с довоенными объемами – более чем в 5 раз. Совершенно отказались от морских поставок российской нефти Польша, Германия, Швеция, Великобритания, Франция, Финляндия, Румыния и Литва.

Италия сократила закупки втрое по сравнению с началом ноября после того, как власти ввели внешнее управление на НПЗ "Лукойла" — одного из крупнейших в стране, на которое приходится 20% мощностей нефтепереработки.

президент рф владимир путин, развязавший войну с Украиной и добившийся санкций, "уничтожил свой важнейший рынок для нефти", говорит вице-президент S&P Global Даниэл Йергин. До войны в ЕС шло более 50% морского нефтяного экспорта из россии – 1,6 млн баррелей в сутки с 3 млн.