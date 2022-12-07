У росії вигадали три варіанти відповіді на стелю цін на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Влада росії розглядає три варіанти механізму у відповідь на введення країнами G7 і Євросоюзом стелі цін на імпорт російської нафти, проект указу президента рф обговорюється його адміністрацією з урядом. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела в кабміні рф, передає УНН.
Деталі
Перший варіант, за повідомленням, – повна заборона на продаж нафти державам, які підтримали обмеження, у тому числі якщо вони купують сировину в росії не безпосередньо, а через країни-посередники або навіть їхній ланцюжок. Наприклад, постачання блокуватиметься, якщо формально нафту купуватиме нейтральна країна, але її кінцевим одержувачем стане член G7.
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Другий варіант, за словами джерел, - заборона експорту за контрактами, куди включена умова стелі цін, незалежно від того, яка країна виступає одержувачем. Третій – запровадження так званої індикативної ціни, тобто визначення максимального дисконту російської нафти Urals щодо еталонного сорту Brent, зі збільшенням дисконту продаж буде заборонено.
За словами одного з джерел, наразі жоден з цих варіантів не був схвалений, можливі інші альтернативи або їх комбінація. 6 грудня питання мало обговорюватися на нараді в президента рф зокрема з участю нафтових підприємств. Альтернатива з фіксацією дисконту, за словами іншого джерела, найменш ймовірна із трьох варіантів.
Раніше кремль оголошував про відмову від обмеження ціни російську нафту, запроваджену західними країнами.
Доповнення
5 грудня набуло чинності ембарго ЄС на експорт російської нафти по морю та стеля цін на неї.