россия рассматривает возможность установления минимальной цены на нефть в ответ на действия G7 - Bloomberg

Детали

Москва рассматривает возможность введения фиксированной цены на отечественные баррели или установления максимальных скидок к международным эталонным ценам, по которым они могут быть проданы, говорится в сообщении со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с планом.

россия стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, придерживаясь рыночного подхода к противодействию ограничениям, сказал один из чиновников на условиях анонимности. По словам источника, кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают его нефть, оказывая на них давление нерыночными шагами.

Один из подходов предполагает установление максимальной скидки на российскую нефть по сравнению с мировыми эталонами, которую отечественные производители сырой нефти не смогут превысить, предлагая свои баррели клиентам, говорят источники.

По их словам, дисконт будет регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации на мировом энергетическом рынке.

Другим вариантом было бы установить фиксированную цену, которая также будет регулярно пересматриваться, сказали они, добавив, что правительство все еще оценивает свою реакцию.

Добавим

Ограничение цен G7 на российскую морскую нефть вступило в силу в понедельник, поскольку Запад пытается ограничить возможности Москвы финансировать войну, но россия заявила, что не будет соблюдать эту меру, даже если ей придется сократить добычу.