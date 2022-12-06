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россия рассматривает возможность установления минимальной цены на нефть в ответ на действия G7 - Bloomberg

россия рассматривает возможность установления минимальной цены на нефть в ответ на действия G7 - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1053777 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. россия рассматривает возможность установления минимальной цены для своих международных продаж нефти в ответ на ограничение, введенное странами G7, сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

Москва рассматривает возможность введения фиксированной цены на отечественные баррели или установления максимальных скидок к международным эталонным ценам, по которым они могут быть проданы, говорится в сообщении со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с планом.

россия стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, придерживаясь рыночного подхода к противодействию ограничениям, сказал один из чиновников на условиях анонимности. По словам источника, кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают его нефть, оказывая на них давление нерыночными шагами.

Один из подходов предполагает установление максимальной скидки на российскую нефть по сравнению с мировыми эталонами, которую отечественные производители сырой нефти не смогут превысить, предлагая свои баррели клиентам, говорят источники.

По их словам, дисконт будет регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации на мировом энергетическом рынке.

Другим вариантом было бы установить фиксированную цену, которая также будет регулярно пересматриваться, сказали они, добавив, что правительство все еще оценивает свою реакцию.

Добавим

Ограничение цен G7 на российскую морскую нефть вступило в силу в понедельник, поскольку Запад пытается ограничить возможности Москвы финансировать войну, но россия заявила, что не будет соблюдать эту меру, даже если ей придется сократить добычу.

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