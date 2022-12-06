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росія розглядає можливість встановлення мінімальної ціни на нафту у відповідь на дії G7 - Bloomberg

росія розглядає можливість встановлення мінімальної ціни на нафту у відповідь на дії G7 - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1053778 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. росія розглядає можливість встановлення мінімальної ціни для своїх міжнародних продажів нафти у відповідь на обмеження, запроваджене країнами G7, повідомило у вівторок агентство Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Москва розглядає можливість запровадження фіксованої ціни на вітчизняні барелі або встановлення максимальних знижок до міжнародних еталонних цін, за якими вони можуть бути продані, йдеться у повідомленні з посиланням на двох офіційних осіб, знайомих із планом.

росія прагне запропонувати покупцям своєї нафти прозорий механізм ціноутворення, дотримуючись ринкового підходу до протидії обмеженням, сказав один із чиновників на умовах анонімності. За словами джерела, кремль не хоче протидіяти нейтральним державам, які купують його нафту, чинячи на них якийсь тиск неринковими кроками.

Один із підходів передбачає встановлення максимальної знижки на російську нафту в порівнянні зі світовими еталонами, яку вітчизняні виробники сирої нафти не зможуть перевищити, пропонуючи свої барелі клієнтам, кажуть джерела.

За їх словами, дисконт регулярно переглядатиметься залежно від ситуації на світовому енергетичному ринку.

Іншим варіантом було б встановити фіксовану ціну, яка також регулярно переглядатиметься, сказали вони, додавши, що уряд все ще оцінює свою реакцію.

Додамо

Обмеження цін G7 на російську морську нафту набуло чинності в понеділок, оскільки Захід намагається обмежити можливості Москви фінансувати війну, але росія заявила, що не дотримуватиметься цього заходу, навіть якщо їй доведеться скоротити видобуток.

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