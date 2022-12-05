Сегодня вступает в силу эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю и потолок цен на нее

Детали

Решение принято, чтобы не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины, но в то же время направлено на поддержание стабильности мировых энергетических рынков и минимизацию негативных экономических последствий российского вторжения.

Глава МИД России сергей лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия напрямую.

Кому выгоден "потолок цен"

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны с низким и средним уровнем доходов, сильно пострадавшие от высоких цен на энергоносители и продукты, особенно выиграют от ограничения. Кроме того, по ее словам, потолок цен на нефть ограничит финансовые возможности России, которые президент путин использует для финансирования своего жестокого вторжения.

Сейчас Россия снабжает примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупок нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

Индия и Китай пока не говорили, что будут соблюдать эти ограничения, отмечает Financial Times.

Напомним

3 декабря Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть и нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России, на уровне 60 долларов США за баррель.