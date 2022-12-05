Сьогодні набуває чинності ембарго ЄС на експорт російської нафти морем і стеля цін на неї

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Рішення ухвалене, щоб не допустити отримання Росією вигоди від її агресивної війни проти України, але водночас спрямоване на підтримку стабільності світових енергетичних ринків та мінімізацію негативних економічних наслідків російського вторгнення.

Глава МЗС Росії сергій лавров напередодні заявив, що Москву не цікавить, якими будуть обмеження на російську нафту, оскільки домовлятися з партнерами Росія безпосередньо.

Кому вигідна "стеля цін"

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що країни з низьким та середнім рівнем доходів, які сильно постраждали від високих цін на енергоносії та продукти, особливо виграють від обмеження. Крім того, за її словами, стеля цін на нафту обмежить фінансові можливості Росії, які президент путін використовує для фінансування свого жорстокого вторгнення.

Зараз Росія постачає приблизно 3,5 млн барелів на день, і повне західне ембарго може скоротити ці поставки приблизно на третину, причому не тільки в країни "Великої сімки". Тому що заборона стосується не тільки і не стільки закупівлі нафти та нафтопродуктів у Росії, скільки транспортування, фінансування та страхування будь-яких постачань морем у будь-які країни.

Індія і Китай поки не говорили, що дотримуватимуться цих обмежень, зазначає Financial Times.

Нагадаємо

3 грудня Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту та нафтопродукти, які походять або експортуються з росії, на рівні 60 доларів США за барель.