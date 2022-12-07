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В россии придумали три варианта ответа на потолок цен на нефть

В россии придумали три варианта ответа на потолок цен на нефть

Киев • УНН

 • 1033508 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Власти россии рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Евросоюзом потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента рф обсуждается его администрацией с правительством. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники в кабмине рф, передает УНН.

Детали

Первый вариант, по сообщению, – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у россии не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7.

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Второй вариант, по словам источников, - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, т.е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

По словам одного из источников, на данный момент ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. 6 декабря вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента рф в том числе с участием нефтяных компаний. Альтернатива с фиксацией дисконта, по словам другого источника, наименее вероятная из трех вариантов.

Ранее кремль объявлял об отказе от ограничения цен на российскую нефть, введенную западными странами.

Дополнение

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на экспорт российской нефти по морю и потолок цен на нее.

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