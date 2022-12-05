"Каральная мера": кремль снова отверг ограничение цен на нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. кремль снова объявил об отказе от ограничения цен на российскую нефть, введенную западными странами, информирует УНН.
Цитата
"Мы не признаем никаких ограничений", - заявил официальный представитель кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ.
Он добавил, что Москва готовит контрмеры.
Детали
песков назвал "карательными" меры, принятые ЕС, к которым также присоединились ведущие мировые государства G7 и Австралия.
Он также подчеркнул, что россия "сможет продолжать финансировать войну против Украины".
Добавим
С понедельника вступила в действие резолюция, обязывающая россию продавать нефть по цене не более 60 долларов за баррель (159 литров) клиентам.
С понедельника нефть марки Raw из россии может быть импортирована в ЕС только в исключительных случаях.