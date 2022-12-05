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"Каральная мера": кремль снова отверг ограничение цен на нефть

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. кремль снова объявил об отказе от ограничения цен на российскую нефть, введенную западными странами, информирует УНН.

Цитата

"Мы не признаем никаких ограничений", - заявил официальный представитель кремля дмитрий песков, сообщают росСМИ.

Он добавил, что Москва готовит контрмеры.

Детали

песков назвал "карательными" меры, принятые ЕС, к которым также присоединились ведущие мировые государства G7 и Австралия.

Он также подчеркнул, что россия "сможет продолжать финансировать войну против Украины".

Добавим

С понедельника вступила в действие резолюция, обязывающая россию продавать нефть по цене не более 60 долларов за баррель (159 литров) клиентам.

С понедельника нефть марки Raw из россии может быть импортирована в ЕС только в исключительных случаях.

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