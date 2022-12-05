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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26553 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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"Каральний захід": кремль знову відкинув обмеження цін на нафту

"Каральний захід": кремль знову відкинув обмеження цін на нафту

Київ • УНН

 • 894980 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. кремль знову оголосив про відмову від обмеження цін на російську нафту, запроваджену західними країнами, інформує УНН.

Цитата

"Ми не визнаємо жодних обмежень", - заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ.

Він додав, що Москва готує контрзаходи.

Деталі

пєсков назвав "каральним" захід, прийнятий ЄС, до якого також приєдналися провідні світові держави G7 та Австралія.

Він також підкреслив, що росія "зможе продовжувати фінансувати війну проти України".

Додамо

З понеділка вступила в дію резолюція, яка зобов'язує росію продавати нафту за ціною не більше 60 доларів за барель (159 літрів) клієнтам.

З понеділка нафта марки Raw з росії може бути імпортована в ЄС лише у виняткових випадках.

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