"Каральний захід": кремль знову відкинув обмеження цін на нафту

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"Ми не визнаємо жодних обмежень", - заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков, повідомляють росЗМІ.

Він додав, що Москва готує контрзаходи.

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пєсков назвав "каральним" захід, прийнятий ЄС, до якого також приєдналися провідні світові держави G7 та Австралія.

Він також підкреслив, що росія "зможе продовжувати фінансувати війну проти України".

Додамо

З понеділка вступила в дію резолюція, яка зобов'язує росію продавати нафту за ціною не більше 60 доларів за барель (159 літрів) клієнтам.

З понеділка нафта марки Raw з росії може бути імпортована в ЄС лише у виняткових випадках.