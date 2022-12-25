москва принципово відмовилася постачати нафту за цінами Заходу

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"Ми не постачатимемо нафту за контрактами, де вказуватимуться цінові обмеження, які пропонують західні країни. Це виключено. Про це говорив президент російської федерації про те, що росія не постачатиме нафту за угодами, в яких буде вказуватися стеля цін", – заявив він.

силуанів також додав, що росія шукатиме нових споживачів нафти, оскільки “попит на нафту, за прогнозами агентств, зростатиме”.

"Але, принципова позиція про те, що постачатиме наш основний енергоресурс за якимись цінами, які призначатимуть західні країни - ми не будемо, цього не допустимо. Тут диктат споживача, але ринковими методами, тому що сьогодні це обмеження цін застосовується щодо російських виробників. Завтра західні країни введуть ціни для інших виробників. З таким ми не можемо погодитися", – вважає глава Мінфіну Росії.

Додамо

Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони платитимуть за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набув чинності в понеділок, 5 грудня, разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.

За даними Bloomberg, морські поставки сирої нафти з Росією обрушилися в перший тиждень санкцій ЄС та “Групи семи”, спрямованих проти доходів Москви від нафти, що стало потенційним джерелом фінансування російської агресії проти України.