Из-за отказа ЕС: рф с большими скидками продает нефть в Китай и Индию

Детали

Сообщается, что арктические сорта Arco, Arco/ Novy Port and Varandey обычно не направляются на восток, но теперь находят покупателей в более отдаленных районах.

Продавцы продают российскую нефть с большими скидками, поскольку они покрывают более высокие расходы на доставку.

«Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна идти куда-то еще», — сказал сингапурский трейдер.

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«Экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая: по данным Refinitiv, в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей — 6,67 млн баррелей, а в декабре — 4,1 млн баррелей», - говориться в сообщении.

На прошлой неделе Индия импортировала первую партию нефти сорта Varandey, которая была загружена в Мурманском порту в конце ноября.

Отмечается, что грузовой танкер Bear Alcor вместимостью 900 000 баррелей, который следовал через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, был разгружен в порту Кочин в Керале 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL.NS). Два других груза вместимостью 600 000 баррелей, загруженные в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Неясно, какие компании купили эти грузы.

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По данным Refinitiv, по меньшей мере три нефтяных танкера, грузивших арктическую нефть в порту Мурманска, теперь направляются в Китай.

Ожидается, что один из танкеров, «Николай Зуев», перевозящий около 780 000 баррелей сырой нефти, прибудет 18 января, но до сих пор не имеет конкретного пункта назначения. Ожидается, что еще два танкера - NS Bravo и Gladiator, каждый из которых перевозит около 900 000 баррелей сырой нефти, прибудут в восточный китайский город Циндао 3 и 15 февраля соответственно, свидетельствуют данные.