Через Дію можна буде зареєструвати статус безробітного та оформити допомогу: в Україні запускають екосистему “Обрій”
Київ • УНН
Уряд підтримав запуск екосистеми "Обрій", що дозволить реєструвати статус безробітного, оформлювати допомогу та отримувати гранти до 15 000 грн на перекваліфікацію через Дію.
Уряд підтримав запуск нової екосистеми "Обрій". Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.
Деталі
Система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching). Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості.
Додамо
Крім того, зміниться логіка роботи держави з людьми, які втратили роботу. Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант — ще до отримання статусу безробітного.
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу29.10.25, 20:25 • 6954 перегляди