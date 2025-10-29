Через "Дію" можно будет зарегистрировать статус безработного и оформить пособие: в Украине запускают экосистему "Обрій"

Правительство поддержало запуск новой экосистемы "Обрій". Через "Дію" человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

Детали

Система "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching). Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках. К системе подключаются все ключевые государственные институты. Администратором станет Государственная служба занятости.

Добавим

Кроме того, изменится логика работы государства с людьми, потерявшими работу. Теперь, если человек в течение 60 дней после потери работы не трудоустроился, карьерные советники Службы занятости будут проактивно анализировать рынок труда и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант — еще до получения статуса безработного.

В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса