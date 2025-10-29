Через "Дію" можно будет зарегистрировать статус безработного и оформить пособие: в Украине запускают экосистему "Обрій"
Киев • УНН
Правительство поддержало запуск экосистемы "Обрій", которая позволит регистрировать статус безработного, оформлять пособие и получать гранты до 15 000 грн на переквалификацию через "Дію".
Правительство поддержало запуск новой экосистемы "Обрій". Через "Дію" человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.
Детали
Система "Обрій" будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching). Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках. К системе подключаются все ключевые государственные институты. Администратором станет Государственная служба занятости.
Добавим
Кроме того, изменится логика работы государства с людьми, потерявшими работу. Теперь, если человек в течение 60 дней после потери работы не трудоустроился, карьерные советники Службы занятости будут проактивно анализировать рынок труда и предлагать вакансии, обучение, переквалификацию или грант — еще до получения статуса безработного.
