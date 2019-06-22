Челябінські вчені винайшли "їстівний" пластик
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Челябінські вчені запропонували альтернативу синтетичних полімерів — екологічно чистий і безпечний біопластик. Новий матеріал повинен вийти еластичним і міцним, при цьому швидко розпадатися. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Дослідники виділили крохмаль, який служить згущувачем, з екологічно чистої сировини — картоплі і зерна — і обробили матеріал ультразвуком. Крохмаль також модифікують за допомогою кавітації — схлопування мікропухирців — і додавання в рецептуру аскорбінової і щавлевої кислот. В якості сировини використовується і желатин.
Біоплівка служить хорошою заміною целофану, розповіли розробники. Пакети з неї не мнуться, витримують велику вагу, а головне — швидко розкладаються при певних умовах. З биопластика можна робити навіть “їстівну” упаковку.
Синтетичні полімери хлинули в масове виробництво в 1950-ті. З тих пір їх застосовують всюди: від упаковки їжі до виготовлення деталей літака. Основна проблема в тому, що пластик служить дуже недовго, особливо в упаковці, а розкладається до 400 років.
Як повідомляв УНН, вакцину проти раку почали випробовувати на собаках.