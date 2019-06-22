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Челябинские ученые изобрели "съедобный" пластик

Киев • УНН

 • 7801 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Челябинские ученые предложили альтернативу синтетических полимеров — экологически чистый и безопасный биопластик. Новый материал должен получиться эластичным и прочным, при этом быстро распадаться. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Челябинские ученые изобрели "съедобный" пластик

Исследователи выделили крахмал, который служит загустителем, из экологически чистого сырья — картофеля и зерна — и обработали материал ультразвуком. Крахмал также модифицируют с помощью кавитации — схлопывания микропузырьков — и добавления в рецептуру аскорбиновой и щавелевой кислот. В качестве сырья используется и желатин.

Биопленка служит хорошей заменой целлофану, рассказали разработчики. Пакеты из нее не мнутся, выдерживают большой вес, а главное — быстро разлагаются при определенных условиях. Из биопластика можно делать даже “съедобную” упаковку.

Синтетические полимеры хлынули в массовое производство в 1950-е. С тех пор их применяют везде: от упаковки еды до изготовления деталей самолета. Основная проблема в том, что пластик служит очень недолго, особенно в упаковке, а разлагается до 400 лет.

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