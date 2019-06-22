Вакцину проти раку почали випробовувати на собаках

За словами Стівена Джонсона, який разом з колегами з Університету штату Арізона веде дослідження в цій області більше 10 років, онкологія є основною причиною смерті у дорослих собак.

“Пухлини у них розвиваються раптово, у результаті старості, дуже схоже на те, як це відбувається у людей”, — зазначив дослідник.

Нещодавно команда Джонсона почала клінічні випробування для перевірки вакцини проти раку на 800 собаках у США. У ході дослідження буде визначено, чи може препарат затримати або запобігти виникненню пухлини.

Вакцину вводять здоровим собакам, а потім спостерігають за ними кілька років. Побачити, чи діє препарат, можна буде через три-п’ять років.

Зазначається, що більшість експертів з онкології вважають, що створення вакцини, яка запобігала б утворенню пухлин подібно щеплення від грипу, практично неможливо. Справа в тому, що різні види раку по-різному поводяться на молекулярному рівні.

“Вони можуть мати рацію, але якщо ймовірність того, що вакцина спрацює, становить хоча б 10%, я не бачу причин, за якими ми не повинні використовувати цей шанс”, — додав Джонсон.

Як зазначив дослідник, якщо випробування пройдуть успішно, подібну вакцину можна буде створити і для людей.

Нагадаємо, австралійські вчені виявили нові варіанти мутацій генів, що впливають на розвиток раку.