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Вакцину против рака начали испытывать на собаках

Киев • УНН

 • 10833 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В США начали испытывать вакцину, которая может помочь предотвратить возникновение рака у собак или затормозить его развитие. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Вакцину против рака начали испытывать на собаках

По словам Стивена Джонсона, который вместе с коллегами из Университета штата Аризона ведет исследования в этой области более 10 лет, онкология является основной причиной смерти у взрослых собак.

“Опухоли у них развиваются внезапно, в результате старости, очень похоже на то, как это происходит у людей”, — отметил исследователь.

Недавно команда Джонсона начала клинические испытания для проверки вакцины против рака на 800 собаках в США. В ходе исследования будет определено, может ли препарат задержать или предотвратить возникновение опухоли.

Вакцину вводят здоровым собакам, а затем наблюдают за ними несколько лет. Увидеть, действует ли препарат, можно будет через три-пять лет.

Отмечается, что большинство экспертов по онкологии считают, что создание вакцины, которая предотвращала бы образованию опухолей подобно прививки от гриппа, практически невозможно. Дело в том, что различные виды рака по-разному ведут себя на молекулярном уровне.

“Они могут быть правы, но если вероятность того, что вакцина сработает, составляет хотя бы 10%, я не вижу причин, по которым мы не должны использовать этот шанс”, — добавил Джонсон.

Как отметил исследователь, если испытания пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.

Напомним, австралийские ученые обнаружили новые варианты мутаций генов, влияющих на развитие рака.

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