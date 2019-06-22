Вакцину против рака начали испытывать на собаках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В США начали испытывать вакцину, которая может помочь предотвратить возникновение рака у собак или затормозить его развитие. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
По словам Стивена Джонсона, который вместе с коллегами из Университета штата Аризона ведет исследования в этой области более 10 лет, онкология является основной причиной смерти у взрослых собак.
“Опухоли у них развиваются внезапно, в результате старости, очень похоже на то, как это происходит у людей”, — отметил исследователь.
Недавно команда Джонсона начала клинические испытания для проверки вакцины против рака на 800 собаках в США. В ходе исследования будет определено, может ли препарат задержать или предотвратить возникновение опухоли.
Вакцину вводят здоровым собакам, а затем наблюдают за ними несколько лет. Увидеть, действует ли препарат, можно будет через три-пять лет.
Отмечается, что большинство экспертов по онкологии считают, что создание вакцины, которая предотвращала бы образованию опухолей подобно прививки от гриппа, практически невозможно. Дело в том, что различные виды рака по-разному ведут себя на молекулярном уровне.
“Они могут быть правы, но если вероятность того, что вакцина сработает, составляет хотя бы 10%, я не вижу причин, по которым мы не должны использовать этот шанс”, — добавил Джонсон.
Как отметил исследователь, если испытания пройдут успешно, подобную вакцину можно будет создать и для людей.
Напомним, австралийские ученые обнаружили новые варианты мутаций генов, влияющих на развитие рака.