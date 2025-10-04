$41.280.00
08:29 • 1156 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля "Буян-М" і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 4438 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 35024 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 55169 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 64794 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 61965 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37034 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51219 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34102 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21255 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 64801 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 61966 перегляди
Частина Рівного опинилася без світла: причини

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Через технічні причини частина абонентів Рівного залишилася без електропостачання. Рух тролейбусів за низкою маршрутів призупинено.

Частина Рівного опинилася без світла: причини

У Рівному частина жителів залишилася без світла через технічні причини, рух тролейбусів обмежено, повідомили у суботу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль і в.о Рівненського міського голови, секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян у Telegram, пише УНН.

Через технічні причини частина абонентів обласного центру наразі залишилася без електропостачання

- повідомив Коваль.

З його слів, енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. 

"За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин", - зазначив Коваль.

Як повідомив Шакирзян, "у зв’язку з виникненням аварійної ситуації на електромережах, що перебувають на балансі ПрАТ "Рівнеобленерго"", тимчасово призупинено рух тролейбусів за низкою маршрутів.

"Такі обмеження є вимушеними та пов’язані з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергетичній інфраструктурі міста, що забезпечує електропостачання для функціонування тролейбусної мережі", - зазначив він.

росіяни атакували енергетичну та газову інфраструктуру, у рф же уражено НПЗ з топ-5 - ЦПД РНБО04.10.25, 10:17 • 1446 переглядiв

Юлія Шрамко

