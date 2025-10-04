Частина Рівного опинилася без світла: причини
Київ • УНН
Через технічні причини частина абонентів Рівного залишилася без електропостачання. Рух тролейбусів за низкою маршрутів призупинено.
У Рівному частина жителів залишилася без світла через технічні причини, рух тролейбусів обмежено, повідомили у суботу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль і в.о Рівненського міського голови, секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян у Telegram, пише УНН.
Через технічні причини частина абонентів обласного центру наразі залишилася без електропостачання
З його слів, енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми.
"За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин", - зазначив Коваль.
Як повідомив Шакирзян, "у зв’язку з виникненням аварійної ситуації на електромережах, що перебувають на балансі ПрАТ "Рівнеобленерго"", тимчасово призупинено рух тролейбусів за низкою маршрутів.
"Такі обмеження є вимушеними та пов’язані з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергетичній інфраструктурі міста, що забезпечує електропостачання для функціонування тролейбусної мережі", - зазначив він.
