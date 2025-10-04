Часть Ровно осталась без света: причины
Киев • УНН
Из-за технических причин часть абонентов Ровно осталась без электроснабжения. Движение троллейбусов по ряду маршрутов приостановлено.
В Ровно часть жителей осталась без света по техническим причинам, движение троллейбусов ограничено, сообщили в субботу глава Ровенской ОВА Александр Коваль и и.о. Ровенского городского головы, секретарь Ровенского горсовета Виктор Шакирзян в Telegram, пишет УНН.
По техническим причинам часть абонентов областного центра сейчас осталась без электроснабжения
По его словам, энергетики работают над решением этой проблемы.
"По предварительным прогнозам, свет в дома ровенчан удастся вернуть через несколько часов", - отметил Коваль.
Как сообщил Шакирзян, "в связи с возникновением аварийной ситуации на электросетях, находящихся на балансе ЧАО "Ривнеоблэнерго"", временно приостановлено движение троллейбусов по ряду маршрутов.
"Такие ограничения являются вынужденными и связаны с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на энергетической инфраструктуре города, обеспечивающей электроснабжение для функционирования троллейбусной сети", - отметил он.
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО04.10.25, 10:17 • 1294 просмотра