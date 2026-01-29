$42.770.19
3892 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
8852 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
10524 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
15236 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
14746 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
12704 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
15813 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
26218 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
11600 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 13922 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 113628 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 92349 перегляди
Бурулька впала на авто: що робити та як відшкодувати збитки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністерство юстиції України надало рекомендації щодо дій у разі пошкодження автомобіля бурулькою. Важливо зафіксувати подію, зібрати докази та звернутися до відповідальних осіб для відшкодування збитків.

Бурулька впала на авто: що робити та як відшкодувати збитки

У зимовий період падіння бурульок із дахів може обернутися серйозними збитками для автовласників. Якщо лід пошкодив припаркований автомобіль, важливо правильно зафіксувати подію та знати, хто несе відповідальність і як домогтися відшкодування шкоди. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

Деталі

Якщо бурулька, що впала з даху будинку, пошкодила поруч припаркований автомобіль, необхідно діяти за таким алгоритмом:

1. Викличте поліцію.

Для фіксації факту події та складання документів із зазначенням місця, адреси й обставин.

2. Зробіть фото та відео.

Зафіксуйте пошкодження автомобіля та місце події з прив’язкою до будівлі.

3. Встановіть свідків.

Запишіть ПІБ і контактні дані осіб, які бачили момент падіння бурульки.

4. Перевірте наявність камер спостереження.

З’ясуйте, чи є поблизу камери або відеореєстратори, та за можливості отримайте копії записів.

5. Замовте оцінку майнової шкоди.

Зверніться до експерта і збережіть усі підтвердні документи (чеки, квитанції).

Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися19.01.26, 01:36 • 4518 переглядiв

6. Визначте балансоутримувача будівлі.

За потреби зверніться до органу місцевого самоврядування із запитом щодо власника або балансоутримувача будинку.

7. Зверніться до балансоутримувача.

Подайте заяву про відшкодування збитків у добровільному порядку.

8. Подайте позов до суду.

Якщо досудово врегулювати питання не вдалося, можна звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Також зазначається, що якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто.

Домашня аптечка взимку під час війни: що перевірити й що можна докупити за один вечір28.01.26, 18:19 • 2916 переглядiв

Ольга Розгон

