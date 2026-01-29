Бурулька впала на авто: що робити та як відшкодувати збитки

У зимовий період падіння бурульок із дахів може обернутися серйозними збитками для автовласників. Якщо лід пошкодив припаркований автомобіль, важливо правильно зафіксувати подію та знати, хто несе відповідальність і як домогтися відшкодування шкоди. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

Деталі

Якщо бурулька, що впала з даху будинку, пошкодила поруч припаркований автомобіль, необхідно діяти за таким алгоритмом:

1. Викличте поліцію.

Для фіксації факту події та складання документів із зазначенням місця, адреси й обставин.

2. Зробіть фото та відео.

Зафіксуйте пошкодження автомобіля та місце події з прив’язкою до будівлі.

3. Встановіть свідків.

Запишіть ПІБ і контактні дані осіб, які бачили момент падіння бурульки.

4. Перевірте наявність камер спостереження.

З’ясуйте, чи є поблизу камери або відеореєстратори, та за можливості отримайте копії записів.

5. Замовте оцінку майнової шкоди.

Зверніться до експерта і збережіть усі підтвердні документи (чеки, квитанції).

Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися

6. Визначте балансоутримувача будівлі.

За потреби зверніться до органу місцевого самоврядування із запитом щодо власника або балансоутримувача будинку.

7. Зверніться до балансоутримувача.

Подайте заяву про відшкодування збитків у добровільному порядку.

8. Подайте позов до суду.

Якщо досудово врегулювати питання не вдалося, можна звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Також зазначається, що якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто.

Домашня аптечка взимку під час війни: що перевірити й що можна докупити за один вечір