Бурулька впала на авто: що робити та як відшкодувати збитки
Київ • УНН
Міністерство юстиції України надало рекомендації щодо дій у разі пошкодження автомобіля бурулькою. Важливо зафіксувати подію, зібрати докази та звернутися до відповідальних осіб для відшкодування збитків.
У зимовий період падіння бурульок із дахів може обернутися серйозними збитками для автовласників. Якщо лід пошкодив припаркований автомобіль, важливо правильно зафіксувати подію та знати, хто несе відповідальність і як домогтися відшкодування шкоди. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.
Деталі
Якщо бурулька, що впала з даху будинку, пошкодила поруч припаркований автомобіль, необхідно діяти за таким алгоритмом:
1. Викличте поліцію.
Для фіксації факту події та складання документів із зазначенням місця, адреси й обставин.
2. Зробіть фото та відео.
Зафіксуйте пошкодження автомобіля та місце події з прив’язкою до будівлі.
3. Встановіть свідків.
Запишіть ПІБ і контактні дані осіб, які бачили момент падіння бурульки.
4. Перевірте наявність камер спостереження.
З’ясуйте, чи є поблизу камери або відеореєстратори, та за можливості отримайте копії записів.
5. Замовте оцінку майнової шкоди.
Зверніться до експерта і збережіть усі підтвердні документи (чеки, квитанції).
6. Визначте балансоутримувача будівлі.
За потреби зверніться до органу місцевого самоврядування із запитом щодо власника або балансоутримувача будинку.
7. Зверніться до балансоутримувача.
Подайте заяву про відшкодування збитків у добровільному порядку.
8. Подайте позов до суду.
Якщо досудово врегулювати питання не вдалося, можна звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.
Також зазначається, що якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто.
