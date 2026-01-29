$42.770.19
Графики отключений электроэнергии
Сосулька упала на авто: что делать и как возместить ущерб

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Министерство юстиции Украины предоставило рекомендации относительно действий в случае повреждения автомобиля сосулькой. Важно зафиксировать событие, собрать доказательства и обратиться к ответственным лицам для возмещения ущерба.

Сосулька упала на авто: что делать и как возместить ущерб

В зимний период падение сосулек с крыш может обернуться серьезными убытками для автовладельцев. Если лед повредил припаркованный автомобиль, важно правильно зафиксировать происшествие и знать, кто несет ответственность и как добиться возмещения ущерба. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Детали

Если сосулька, упавшая с крыши дома, повредила рядом припаркованный автомобиль, необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Вызовите полицию.

Для фиксации факта происшествия и составления документов с указанием места, адреса и обстоятельств.

2. Сделайте фото и видео.

Зафиксируйте повреждения автомобиля и место происшествия с привязкой к зданию.

3. Установите свидетелей.

Запишите ФИО и контактные данные лиц, видевших момент падения сосульки.

4. Проверьте наличие камер наблюдения.

Выясните, есть ли поблизости камеры или видеорегистраторы, и по возможности получите копии записей.

5. Закажите оценку имущественного ущерба.

Обратитесь к эксперту и сохраните все подтверждающие документы (чеки, квитанции).

6. Определите балансодержателя здания.

При необходимости обратитесь в орган местного самоуправления с запросом относительно владельца или балансодержателя дома.

7. Обратитесь к балансодержателю.

Подайте заявление о возмещении убытков в добровольном порядке.

8. Подайте иск в суд.

Если досудебно урегулировать вопрос не удалось, можно обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба.

Также отмечается, что если автомобиль был припаркован в запрещенном месте или под предупреждающими знаками об опасности падения сосулек, ответственность за повреждение может возлагаться на владельца авто.

Ольга Розгон

