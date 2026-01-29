Сосулька упала на авто: что делать и как возместить ущерб
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины предоставило рекомендации относительно действий в случае повреждения автомобиля сосулькой. Важно зафиксировать событие, собрать доказательства и обратиться к ответственным лицам для возмещения ущерба.
В зимний период падение сосулек с крыш может обернуться серьезными убытками для автовладельцев. Если лед повредил припаркованный автомобиль, важно правильно зафиксировать происшествие и знать, кто несет ответственность и как добиться возмещения ущерба. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.
Детали
Если сосулька, упавшая с крыши дома, повредила рядом припаркованный автомобиль, необходимо действовать по следующему алгоритму:
1. Вызовите полицию.
Для фиксации факта происшествия и составления документов с указанием места, адреса и обстоятельств.
2. Сделайте фото и видео.
Зафиксируйте повреждения автомобиля и место происшествия с привязкой к зданию.
3. Установите свидетелей.
Запишите ФИО и контактные данные лиц, видевших момент падения сосульки.
4. Проверьте наличие камер наблюдения.
Выясните, есть ли поблизости камеры или видеорегистраторы, и по возможности получите копии записей.
5. Закажите оценку имущественного ущерба.
Обратитесь к эксперту и сохраните все подтверждающие документы (чеки, квитанции).
Сосульки на крышах домов несут скрытую опасность для прохожих: как уберечься19.01.26, 01:36 • 4518 просмотров
6. Определите балансодержателя здания.
При необходимости обратитесь в орган местного самоуправления с запросом относительно владельца или балансодержателя дома.
7. Обратитесь к балансодержателю.
Подайте заявление о возмещении убытков в добровольном порядке.
8. Подайте иск в суд.
Если досудебно урегулировать вопрос не удалось, можно обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба.
Также отмечается, что если автомобиль был припаркован в запрещенном месте или под предупреждающими знаками об опасности падения сосулек, ответственность за повреждение может возлагаться на владельца авто.
Домашняя аптечка зимой во время войны: что проверить и что можно докупить за один вечер28.01.26, 18:19 • 2920 просмотров