Будинок спікера парламенту Чехії іронічно позначили на Google Maps як "Організацією з підтримки України"

Користувачі звернули увагу на те, що приватний будинок спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури, розташований в районі Праги Бжевнів, вказаний на Google Maps як "Організація з підтримки України", передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Видання зауважує, що позначка з'явилась після того, як Окамура назвав провокацією проукраїнську акцію на Карловому мосту, приурочену до Дня прапора України. Активісти розгорнули на мосту 30-метрове жовто-синє полотнище.

Це не перший випадок, коли будинок Окамури стає "ціллю" для активістів. Після того, як спікер зняв з будівлі чеського парламенту український прапор, жовто-сині прапори вивісили на паркані його житла.

Томіо Окамура, який очолює ультраправу партію "Свобода та пряма демократія"/SPD, відомий своєю критикою Києва. Великий резонанс та протести викликало його новорічне звернення, в якому він виступив проти допомоги Україні та вказала на "хунту Зеленського".

Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури

Нагадаємо

У Чехії депутати від опозиції хочуть ініціювати голосування щодо відставки голови партії SPD Томіо Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту. Збір підписів, необхідних для винесення питання на голосування, розпочнеться наступного тижня.

Причиною стали його новорічні висловлювання про Україну, які викликали обурення та звинувачення в поширенні російської пропаганди.