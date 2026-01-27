Будинок спікера парламенту Чехії іронічно позначили на Google Maps як "Організацією з підтримки України"

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 11019 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 17812 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 16877 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 27585 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 19641 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 37176 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 21901 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16938 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 33119 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27542 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
90%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 38983 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 22468 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 22006 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33 • 11861 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 15695 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 27585 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 22209 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 37176 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 39191 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 33119 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 7958 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 8356 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 15888 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 22654 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 31936 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

Будинок спікера парламенту Чехії іронічно позначили на Google Maps як "Організацією з підтримки України"

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Приватний будинок спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури на Google Maps був позначений як "Організація з підтримки України". Це сталося після його заяв про Україну та проукраїнську акцію.

Будинок спікера парламенту Чехії іронічно позначили на Google Maps як "Організацією з підтримки України"

Користувачі звернули увагу на те, що приватний будинок спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури, розташований в районі Праги Бжевнів, вказаний на Google Maps як "Організація з підтримки України", передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

Деталі

Видання зауважує, що позначка з'явилась після того, як Окамура назвав провокацією проукраїнську акцію на Карловому мосту, приурочену до Дня прапора України. Активісти розгорнули на мосту 30-метрове жовто-синє полотнище.

Це не перший випадок, коли будинок Окамури стає "ціллю" для активістів. Після того, як спікер зняв з будівлі чеського парламенту український прапор, жовто-сині прапори вивісили на паркані його житла.

Томіо Окамура, який очолює ультраправу партію "Свобода та пряма демократія"/SPD, відомий своєю критикою Києва. Великий резонанс та протести викликало його новорічне звернення, в якому він виступив проти допомоги Україні та вказала на "хунту Зеленського".

Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури06.01.26, 02:18 • 18892 перегляди

Нагадаємо

У Чехії депутати від опозиції хочуть ініціювати голосування щодо відставки голови партії SPD Томіо Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту. Збір підписів, необхідних для винесення питання на голосування, розпочнеться наступного тижня.

Причиною стали його новорічні висловлювання про Україну, які викликали обурення та звинувачення в поширенні російської пропаганди.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Нерухомість
Новий рік
російська пропаганда
Війна в Україні
благодійність
Прага
Чехія
Україна