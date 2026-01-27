$43.130.01
Графики отключений электроэнергии
Дом спикера парламента Чехии иронично обозначили на Google Maps как "Организацию по поддержке Украины"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Частный дом спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры на Google Maps был обозначен как "Организация по поддержке Украины". Это произошло после его заявлений об Украине и проукраинской акции.

Дом спикера парламента Чехии иронично обозначили на Google Maps как "Организацию по поддержке Украины"

Пользователи обратили внимание на то, что частный дом спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры, расположенный в районе Праги Бржевнов, указан на Google Maps как "Организация по поддержке Украины", передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

Детали

Издание отмечает, что отметка появилась после того, как Окамура назвал провокацией проукраинскую акцию на Карловом мосту, приуроченную ко Дню флага Украины. Активисты развернули на мосту 30-метровое желто-синее полотнище.

Это не первый случай, когда дом Окамуры становится "целью" для активистов. После того, как спикер снял со здания чешского парламента украинский флаг, желто-синие флаги вывесили на заборе его жилища.

Томио Окамура, возглавляющий ультраправую партию "Свобода и прямая демократия"/SPD, известен своей критикой Киева. Большой резонанс и протесты вызвало его новогоднее обращение, в котором он выступил против помощи Украине и указал на "хунту Зеленского".

Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры06.01.26, 02:18 • 18892 просмотра

Напомним

В Чехии депутаты от оппозиции хотят инициировать голосование по отставке главы партии SPD Томио Окамуры с должности спикера нижней палаты парламента. Сбор подписей, необходимых для вынесения вопроса на голосование, начнется на следующей неделе.

Причиной стали его новогодние высказывания об Украине, которые вызвали возмущение и обвинения в распространении российской пропаганды.

Антонина Туманова

