Будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі: столична влада підтримала заборону

Столична влада підтримала петицію із закликом заборонити будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі біля Пейзажної алеї столиці.

Про це йдеться у відповіді на петицію №13302, передає УНН.

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В петиції громада урочища "Гончарі-Кожумяки" та жителі вул. В. Житомирська звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням заборонити забудову під виглядом будівництва паркінгу по пров. Киянівському та руйнування історичної пам'ятки гори Старокиївської поблизу Пейзажної алеї.

Кличко у відповіді зазначив, що підтримує ініціативу.

Зважаючи на суспільну значимість порушеного в електронній петиції питання, підтримую ініційовану Вами електронну петицію №13302 "Заборона забудови під виглядом будівництва паркінгу на пров. Киянівському та руйнування історичної пам’ятки держави гори Старокиївської (Пейзажна алея)" в частині збереження наявної культурної спадщини - йдеться у відповіді.

Він також зазначив, що за даними системи електронного документообігу департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, проєктну документація архітектурних перетворень в межах детального плану території по пров.

Киянівському у Шевченківському районі Києва департамент не погоджував, дозволи на виконання робіт не надавалися. Доповнення Міністерство культури та стратегічних комунікацій України відреагувало на плани Київської міської держадміністрації будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі, яка є частиною української культури й історії, зазначивши, що знищення пам’ятки археології національного значення є неприпустимим.

На сайті Київської міської ради зареєстровано проєкт рішення "Про затвердження детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва", який був підтриманий 13 листопада постійною комісією КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Відповідно до ДПТ, який ще має затвердити міськрада, передбачено на місці гаражних боксів будівництво паркінгу й споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття по провулку Киянівському,13-21 на 320 паркомісць (місткість укриття -1650 місць), для обслуговування відвідувачів прилеглої паркової зони та оточуючих громадських закладів і установ та для мешканців прилеглих житлових будинків.

Також, передбачається будівництво пішохідного мосту від Пейзажної алеї до ліфту, який планується влаштувати у складі підземного паркінгу, як захід для зебезпечення доступності до паркінгу маломобільних громадян.

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