Будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі: столична влада підтримала заборону

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 15771 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 54588 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128316 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187088 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150742 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141052 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118729 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108523 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103085 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146551 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 78946 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 35064 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 68667 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 83842 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 77753 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 146551 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 145489 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279081 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 307844 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 243629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 28054 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 67060 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113126 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136083 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118235 перегляди
Актуальне
Будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі: столична влада підтримала заборону

Будівництво підземного паркінгу на Старокиївській горі: столична влада підтримала заборону

Київ • УНН

 • 44350 перегляди

Столична влада підтримала петицію про заборону будівництва підземного паркінгу біля Пейзажної алеї на Старокиївській горі. Проект передбачав паркінг на 320 місць та укриття на 1650 осіб.

Столична влада підтримала петицію із закликом заборонити будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі біля Пейзажної алеї столиці.

Про це йдеться у відповіді на петицію №13302, передає УНН.

Деталі

В петиції громада урочища "Гончарі-Кожумяки" та жителі вул. В. Житомирська звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням заборонити забудову під виглядом будівництва паркінгу по пров. Киянівському та руйнування історичної пам'ятки гори Старокиївської поблизу Пейзажної алеї.

Кличко у відповіді зазначив, що підтримує ініціативу.

Зважаючи на суспільну значимість порушеного в електронній петиції питання, підтримую ініційовану Вами електронну петицію №13302 "Заборона забудови під виглядом будівництва паркінгу на пров. Киянівському та руйнування історичної пам’ятки держави гори Старокиївської (Пейзажна алея)" в частині збереження наявної культурної спадщини

- йдеться у відповіді.

Він також зазначив, що за даними системи електронного документообігу департаменту охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, проєктну документація архітектурних перетворень в межах детального плану території по пров.

Киянівському у Шевченківському районі Києва департамент не погоджував, дозволи на виконання робіт не надавалися. Доповнення Міністерство культури та стратегічних комунікацій України відреагувало на плани Київської міської держадміністрації будівництва підземного паркінгу на Старокиївській горі, яка є частиною української культури й історії, зазначивши, що знищення пам’ятки археології національного значення є неприпустимим.

На сайті Київської міської ради зареєстровано проєкт рішення "Про затвердження детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва", який був підтриманий 13 листопада постійною комісією КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Відповідно до ДПТ, який ще має затвердити міськрада, передбачено на місці гаражних боксів будівництво паркінгу й споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття по провулку Киянівському,13-21 на 320 паркомісць (місткість укриття -1650 місць), для обслуговування відвідувачів прилеглої паркової зони та оточуючих громадських закладів і установ та для мешканців прилеглих житлових будинків.

Також, передбачається будівництво пішохідного мосту від Пейзажної алеї до ліфту, який планується влаштувати у складі підземного паркінгу, як захід для зебезпечення доступності до паркінгу маломобільних громадян. 

КМДА планує збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі. У Мінкульті відреагували14.11.24, 16:15 • 22857 переглядiв

 Нагадаємо

НАБУ і САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКультураКиїв
kyivska-miska-radaКиївська міська рада
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами