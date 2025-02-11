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Строительство подземного паркинга на Старокиевской горе: столичные власти поддержали запрет

Строительство подземного паркинга на Старокиевской горе: столичные власти поддержали запрет

Киев  •  УНН

 • 9298 просмотра

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Столичные власти поддержали петицию о запрете строительства подземного паркинга возле Пейзажной аллеи на Старокиевской горе. Проект предусматривал паркинг на 320 мест и укрытие на 1650 человек.

Столичные власти поддержали петицию с призывом запретить строительство подземного паркинга на Старокиевской горе возле Пейзажной аллеи столицы.

Об этом говорится в ответе на петицию №13302, передает УНН.

Детали

В петиции община урочища «Гончары-Кожумяки» и жители ул. В. Житомирская обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой запретить застройку под видом строительства паркинга по пер. Кияновскому и разрушение исторического памятника горы Старокиевской вблизи Пейзажной аллеи.

Кличко в ответе отметил, что поддерживает инициативу.

Учитывая общественную значимость затронутого в электронной петиции вопроса, поддерживаю инициированную Вами электронную петицию №13302 «Запрет застройки под видом строительства паркинга на пер. Кияновском и разрушение исторического памятника государства горы Старокиевской (Пейзажная аллея)» в части сохранения имеющегося культурного наследия

- говорится в ответе.

Он также отметил, что по данным системы электронного документооборота департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации, проектная документация архитектурных преобразований в пределах детального плана территории по пер.

Кияновском в Шевченковском районе Киева департамент не согласовывал, разрешения на выполнение работ не предоставлялись. Дополнение Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины отреагировало на планы Киевской городской госадминистрации строительства подземного паркинга на Старокиевской горе, которая является частью украинской культуры и истории, отметив, что уничтожение памятника археологии национального значения недопустимо.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирован проект решения «Об утверждении детального плана территории по переулку Кияновский в Шевченковском районе г. Киева», который был поддержан 13 ноября постоянной комиссией КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Согласно ДПТ, который еще должен утвердить горсовет, предусмотрено на месте гаражных боксов строительство паркинга и сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия по переулку Кияновскому, 13-21 на 320 паркомест (вместимость укрытия -1650 мест), для обслуживания посетителей прилегающей парковой зоны и окружающих общественных заведений и учреждений и для жителей близлежащих жилых домов.

Также, предусматривается строительство пешеходного моста от Пейзажной аллеи к лифту, который планируется устроить в составе подземного паркинга, как мера для обеспечения доступности к паркингу маломобильных граждан. 

КГГА планирует построить подземный паркинг на Старокиевской горе. В Минкульте отреагировали14.11.24, 16:15 • 22741 просмотр

 Напомним

НАБУ и САП в рамках операции «Чистый город» по коррупции в Киевском горсовете провели ряд обысков у связанных с организатором преступной схемы лиц.

Павел Башинский

Павел Башинский

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