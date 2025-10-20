Будемо посилювати санкції проти рф - Єрмак
Київ • УНН
Андрій Єрмак повідомив про майбутнє посилення санкцій проти росії. Деталі та терміни залишаються невідомими.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак анонсував посилення санкцій проти росії. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Попереду посилення санкцій проти росії
Однак про що саме йдеться і коли саме це станеться - він не уточнив.
Нагадаємо
Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали підроблені прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф. Ці заходи входять до нового пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється між країнами-членами.
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 42359 переглядiв