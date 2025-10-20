$41.730.10
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 28165 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 15766 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 19916 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 04:24 • 22746 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 24941 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
19 жовтня, 18:24 • 63913 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102221 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
19 жовтня, 14:19 • 53180 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ
19 жовтня, 09:24 • 47715 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Будемо посилювати санкції проти рф - Єрмак

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Андрій Єрмак повідомив про майбутнє посилення санкцій проти росії. Деталі та терміни залишаються невідомими.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак анонсував посилення санкцій проти росії. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Попереду посилення санкцій проти росії

- написав він.

Однак про що саме йдеться і коли саме це станеться - він не уточнив.

Нагадаємо

Європейський Союз запропонував запровадити обмеження проти трьох компаній, які надавали підроблені прапори підсанкційним нафтовим танкерам тіньового флоту рф. Ці заходи входять до нового пакета санкцій ЄС, який наразі обговорюється між країнами-членами.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 42359 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Європейський Союз
Андрій Єрмак