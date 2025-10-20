$41.730.10
08:37 • 8570 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 25749 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 14526 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 18679 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 04:24 • 21751 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 24512 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 63536 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 101225 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 53133 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47634 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Меню
Теги
Авторы
Будем усиливать санкции против рф - Ермак

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Андрей Ермак сообщил о будущем усилении санкций против россии. Детали и сроки остаются неизвестными.

Будем усиливать санкции против рф - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал усиление санкций против россии. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Впереди усиление санкций против россии

- написал он.

Однако о чем именно идет речь и когда именно это произойдет - он не уточнил.

Напомним

Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам теневого флота рф. Эти меры входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается между странами-членами.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42359 просмотров

Евгений Устименко

