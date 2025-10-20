Будем усиливать санкции против рф - Ермак
Киев • УНН
Андрей Ермак сообщил о будущем усилении санкций против россии. Детали и сроки остаются неизвестными.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал усиление санкций против россии. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Впереди усиление санкций против россии
Однако о чем именно идет речь и когда именно это произойдет - он не уточнил.
Напомним
Европейский Союз предложил ввести ограничения против трех компаний, которые предоставляли поддельные флаги подсанкционным нефтяным танкерам теневого флота рф. Эти меры входят в новый пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается между странами-членами.
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42359 просмотров