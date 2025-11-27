Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі

$42.300.10
Ексклюзив
14:27 • 2462 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 2636 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 4882 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 5462 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 7174 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 12004 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 10342 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 10891 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13542 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45 • 25445 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 16935 перегляди
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина27 листопада, 06:53 • 4366 перегляди
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер27 листопада, 07:34 • 6508 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 17359 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 11980 перегляди
Публікації
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 2462 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 4882 перегляди
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 17087 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44179 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78014 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93943 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93606 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів про значну роль Андрія Білецького в операції з авіапрориву на оточену росіянами "Азовсталь" у Маріуполі. Завдяки його лідерству вдалося доставити підкріплення, зброю, медикаменти та евакуювати поранених.

Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про роль Андрія Білецького в операції ГУР з авіапрориву на оточену росіянами "Азовсталь" у Маріуполі.

"Андрій Білецький відіграв у цій операції дуже важливу роль як лідер і командир – ми змогли здійснити низку успішних рейсів та доправити підкріплення, зброю, медикаменти та лікарів, евакуювати важкопоранених", – написав Буданов для рейтингу УП100.

Начальник розвідки також повідомив: кожна спільна операція ГУР і Трійки щоразу давала необхідний ефект: зірвані плани окупантів, завдані їм значні втрати. "Українська воєнна розвідка має за честь воювати плече до плеча, лава до лави з Андрієм Білецьким та його бійцями, захищати Україну та нашу Незалежність", – заявив Буданов.

Він нагадав: Білецький – доброволець, що пройшов усі щаблі служби, став генералом і створив одну з найбільш боєздатних систем у новій армії України. Його Третя штурмова бригада і Третій армійський корпус – взірцеві підрозділи, які зробили ЗСУ одними із найсильніших у світі.

Будучи істориком за фахом, він інтегрував національну українську ідею у саму основу збройної сили держави.

"Андрій Білецький – постать, яка надихає молодь: сила слова і зброї, шляхетність, відповідальність за людей, воля до боротьби, результати на полі бою, які дають впевненість у перемогу добра над злом – особливо у часи найскладніших викликів для України", – написав Буданов.

Він відзначив стратегічний підхід Білецького до захисту України. Це важлива риса командира, лідера, військового і державного діяча. Він оперує категоріями історичної відповідальності нашого покоління за майбутнє держави і нації.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітика
Андрій Білецький
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Кирило Буданов
Україна
Маріуполь