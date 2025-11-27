Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 970 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 10227 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 9084 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 12819 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 11116 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 10890 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15199 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11114 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11102 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13688 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20495 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 9696 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 10940 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 20197 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 16809 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 532 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 950 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 10220 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 12813 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 8462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Европа
Львов
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20557 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45055 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 78815 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 94662 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Financial Times
Северный поток

Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе

Киев • УНН

 • 3750 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о значительной роли Андрея Билецкого в операции по авиапрорыву на окруженную россиянами "Азовсталь" в Мариуполе. Благодаря его лидерству удалось доставить подкрепление, оружие, медикаменты и эвакуировать раненых.

Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о роли Андрея Билецкого в операции ГУР по авиапрорыву на окруженную россиянами "Азовсталь" в Мариуполе.

"Андрей Билецкий сыграл в этой операции очень важную роль как лидер и командир – мы смогли осуществить ряд успешных рейсов и доставить подкрепление, оружие, медикаменты и врачей, эвакуировать тяжелораненых", – написал Буданов для рейтинга УП100.

Начальник разведки также сообщил: каждая совместная операция ГУР и Тройки каждый раз давала необходимый эффект: сорванные планы оккупантов, нанесенные им значительные потери. "Украинская военная разведка имеет за честь воевать плечом к плечу, бок о бок с Андреем Билецким и его бойцами, защищать Украину и нашу Независимость", – заявил Буданов.

Он напомнил: Билецкий – доброволец, прошедший все ступени службы, ставший генералом и создавший одну из самых боеспособных систем в новой армии Украины. Его Третья штурмовая бригада и Третий армейский корпус – образцовые подразделения, которые сделали ВСУ одними из сильнейших в мире.

Будучи историком по специальности, он интегрировал национальную украинскую идею в саму основу вооруженной силы государства.

"Андрей Билецкий – фигура, которая вдохновляет молодежь: сила слова и оружия, благородство, ответственность за людей, воля к борьбе, результаты на поле боя, которые дают уверенность в победу добра над злом – особенно во времена самых сложных вызовов для Украины", – написал Буданов.

Он отметил стратегический подход Билецкого к защите Украины. Это важная черта командира, лидера, военного и государственного деятеля. Он оперирует категориями исторической ответственности нашего поколения за будущее государства и нации.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитика
Андрей Билецкий
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Кирилл Буданов
Украина
Мариуполь