Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о роли Андрея Билецкого в операции ГУР по авиапрорыву на окруженную россиянами "Азовсталь" в Мариуполе.

"Андрей Билецкий сыграл в этой операции очень важную роль как лидер и командир – мы смогли осуществить ряд успешных рейсов и доставить подкрепление, оружие, медикаменты и врачей, эвакуировать тяжелораненых", – написал Буданов для рейтинга УП100.

Начальник разведки также сообщил: каждая совместная операция ГУР и Тройки каждый раз давала необходимый эффект: сорванные планы оккупантов, нанесенные им значительные потери. "Украинская военная разведка имеет за честь воевать плечом к плечу, бок о бок с Андреем Билецким и его бойцами, защищать Украину и нашу Независимость", – заявил Буданов.

Он напомнил: Билецкий – доброволец, прошедший все ступени службы, ставший генералом и создавший одну из самых боеспособных систем в новой армии Украины. Его Третья штурмовая бригада и Третий армейский корпус – образцовые подразделения, которые сделали ВСУ одними из сильнейших в мире.

Будучи историком по специальности, он интегрировал национальную украинскую идею в саму основу вооруженной силы государства.

"Андрей Билецкий – фигура, которая вдохновляет молодежь: сила слова и оружия, благородство, ответственность за людей, воля к борьбе, результаты на поле боя, которые дают уверенность в победу добра над злом – особенно во времена самых сложных вызовов для Украины", – написал Буданов.

Он отметил стратегический подход Билецкого к защите Украины. Это важная черта командира, лидера, военного и государственного деятеля. Он оперирует категориями исторической ответственности нашего поколения за будущее государства и нации.