Британська фірма із технологіями Формули‑1 постачатиме в Україну недорогі ударні дрони SkyShark та TigerShark

Британська інженерна компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером Формули‑1 Майком Гаскойном, оголосила про плани незабаром розгорнути в Україні недорогі далекобійні барражуючі боєприпаси SkyShark і працює над важчою платформою TigerShark. Про це повідомляє United 21 Media, пише УНН.

Деталі

Компанія позиціонує свої системи як поєднання високопродуктивної конструкції та орієнтації на доступність, щоб надати Києву можливості для точкових ударів без шокуючих цінників крилатих ракет.

MGI повідомляє, що SkyShark – барражуючий боєприпас‑"смертник" з корисним навантаженням 10–20 кг, заявленою дальністю близько 250 км і максимальною швидкістю близько 450 км/год – планують розгорнути в Україні приблизно за шість тижнів; орієнтовна вартість одиниці – близько $67 тис. TigerShark – більш важка ударна платформа з більшою дальністю та корисним навантаженням – знаходиться близько двох місяців до випробувань, кажуть у компанії.

Компанія MGI Engineering, яка використовує інженерні напрацювання автоспорту, адаптує легкі композити й аеродинаміку для створення ефективних і порівняно доступних ударних БПЛА. За даними BFBS/Forces News, SkyShark і TigerShark розробляються як альтернативи – заповнення ніші між невеликими FPV‑дронами та дорогими крилатими ракетами.

Ми ведемо битву. Ми проводимо гонку, де ти маєш бути найшвидшим і найкращим – сказав Гаскойн BFBS/Forces News.

Він послався на свій досвід у автоспорті як на план швидкого та економічно обґрунтованого розвитку зброї.

За словами компанії, SkyShark "має систему наведення для пошуку та пікірування на вибрані цілі" і "буде розгорнуто в Україні приблизно протягом шести тижнів, і що українські партнери вже готові до виробництва, орієнтовна вартість якого становить близько 67 тисяч доларів".

Про TigerShark Гаскойн сказав, що це "важчий ударний безпілотник далекого радіусу дії, розроблений для заповнення прогалини між невеликими боєприпасами FPV та дорогими крилатими ракетами", і що платформа "знаходиться приблизно за два місяці від випробувальних польотів".

Гаскойн також пояснив інженерний підхід команди.

У мене немає проблем із використанням наших інженерних можливостей для підтримки України, тому що це правильно – сказав він.

Гаскойн додав, що завдання інженерів – вирішувати питання вантажопідйомності, навігації (особливо в середовищах без ГНСС) та постачання систем у значних обсягах за доступною ціною.

MGI позиціонує свої вироби як доповнення до потреб України та НАТО – дешево масштабовані ударні дрони, що дозволяють завдавати високоточних ударів без залежності виключно від дорогих імпортних ракет.

Дрон знову помітили поблизу аеропорту у Норвегії