Ексклюзив
15:19 • 3260 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 6578 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20450 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18068 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 17750 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 52991 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40297 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31228 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48508 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25628 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Британська фірма із технологіями Формули‑1 постачатиме в Україну недорогі ударні дрони SkyShark та TigerShark

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Британська компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером Формули-1 Майком Гаскойном, планує розгорнути в Україні недорогі далекобійні баражуючі боєприпаси SkyShark та розробляє важчу платформу TigerShark. SkyShark з дальністю 250 км і швидкістю 450 км/год коштуватиме близько $67 тис. за одиницю, а TigerShark знаходиться за два місяці від випробувань.

Британська фірма із технологіями Формули‑1 постачатиме в Україну недорогі ударні дрони SkyShark та TigerShark

Британська інженерна компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером Формули‑1 Майком Гаскойном, оголосила про плани незабаром розгорнути в Україні недорогі далекобійні барражуючі боєприпаси SkyShark і працює над важчою платформою TigerShark. Про це повідомляє United 21 Media, пише УНН.

Деталі

Компанія позиціонує свої системи як поєднання високопродуктивної конструкції та орієнтації на доступність, щоб надати Києву можливості для точкових ударів без шокуючих цінників крилатих ракет.

MGI повідомляє, що SkyShark – барражуючий боєприпас‑"смертник" з корисним навантаженням 10–20 кг, заявленою дальністю близько 250 км і максимальною швидкістю близько 450 км/год – планують розгорнути в Україні приблизно за шість тижнів; орієнтовна вартість одиниці – близько $67 тис. TigerShark – більш важка ударна платформа з більшою дальністю та корисним навантаженням – знаходиться близько двох місяців до випробувань, кажуть у компанії.

Компанія MGI Engineering, яка використовує інженерні напрацювання автоспорту, адаптує легкі композити й аеродинаміку для створення ефективних і порівняно доступних ударних БПЛА. За даними BFBS/Forces News, SkyShark і TigerShark розробляються як альтернативи – заповнення ніші між невеликими FPV‑дронами та дорогими крилатими ракетами.

Ми ведемо битву. Ми проводимо гонку, де ти маєш бути найшвидшим і найкращим

– сказав Гаскойн BFBS/Forces News.

Він послався на свій досвід у автоспорті як на план швидкого та економічно обґрунтованого розвитку зброї.

За словами компанії, SkyShark "має систему наведення для пошуку та пікірування на вибрані цілі" і "буде розгорнуто в Україні приблизно протягом шести тижнів, і що українські партнери вже готові до виробництва, орієнтовна вартість якого становить близько 67 тисяч доларів".

Про TigerShark Гаскойн сказав, що це "важчий ударний безпілотник далекого радіусу дії, розроблений для заповнення прогалини між невеликими боєприпасами FPV та дорогими крилатими ракетами", і що платформа "знаходиться приблизно за два місяці від випробувальних польотів".

Гаскойн також пояснив інженерний підхід команди. 

У мене немає проблем із використанням наших інженерних можливостей для підтримки України, тому що це правильно 

– сказав він. 

Гаскойн додав, що завдання інженерів – вирішувати питання вантажопідйомності, навігації (особливо в середовищах без ГНСС) та постачання систем у значних обсягах за доступною ціною.

MGI позиціонує свої вироби як доповнення до потреб України та НАТО – дешево масштабовані ударні дрони, що дозволяють завдавати високоточних ударів без залежності виключно від дорогих імпортних ракет.

