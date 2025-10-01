Британская фирма с технологиями Формулы-1 будет поставлять в Украину недорогие ударные дроны SkyShark и TigerShark

Британская инженерная компания MGI Engineering, основанная бывшим инженером Формулы-1 Майком Гаскойном, объявила о планах в скором времени развернуть в Украине недорогие дальнобойные барражирующие боеприпасы SkyShark и работает над более тяжелой платформой TigerShark. Об этом сообщает United 21 Media, пишет УНН.

Детали

Компания позиционирует свои системы как сочетание высокопроизводительной конструкции и ориентации на доступность, чтобы предоставить Киеву возможности для точечных ударов без шокирующих ценников крылатых ракет.

MGI сообщает, что SkyShark – барражирующий боеприпас-"смертник" с полезной нагрузкой 10–20 кг, заявленной дальностью около 250 км и максимальной скоростью около 450 км/ч – планируют развернуть в Украине примерно за шесть недель; ориентировочная стоимость единицы – около $67 тыс. TigerShark – более тяжелая ударная платформа с большей дальностью и полезной нагрузкой – находится около двух месяцев до испытаний, говорят в компании.

Компания MGI Engineering, использующая инженерные наработки автоспорта, адаптирует легкие композиты и аэродинамику для создания эффективных и сравнительно доступных ударных БПЛА. По данным BFBS/Forces News, SkyShark и TigerShark разрабатываются как альтернативы – заполнение ниши между небольшими FPV-дронами и дорогими крылатыми ракетами.

Мы ведем битву. Мы проводим гонку, где ты должен быть самым быстрым и лучшим – сказал Гаскойн BFBS/Forces News.

Он сослался на свой опыт в автоспорте как на план быстрого и экономически обоснованного развития оружия.

По словам компании, SkyShark "имеет систему наведения для поиска и пикирования на выбранные цели" и "будет развернут в Украине примерно в течение шести недель, и что украинские партнеры уже готовы к производству, ориентировочная стоимость которого составляет около 67 тысяч долларов".

О TigerShark Гаскойн сказал, что это "более тяжелый ударный беспилотник дальнего радиуса действия, разработанный для заполнения пробела между небольшими боеприпасами FPV и дорогими крылатыми ракетами", и что платформа "находится примерно в двух месяцах от испытательных полетов".

Гаскойн также объяснил инженерный подход команды.

У меня нет проблем с использованием наших инженерных возможностей для поддержки Украины, потому что это правильно – сказал он.

Гаскойн добавил, что задача инженеров – решать вопросы грузоподъемности, навигации (особенно в средах без ГНСС) и поставки систем в значительных объемах по доступной цене.

MGI позиционирует свои изделия как дополнение к потребностям Украины и НАТО – дешево масштабируемые ударные дроны, позволяющие наносить высокоточные удары без зависимости исключительно от дорогих импортных ракет.

