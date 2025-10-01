Британская фирма с технологиями Формулы-1 будет поставлять в Украину недорогие ударные дроны SkyShark и TigerShark

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
15:19 • 3220 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 6536 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 20423 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 18048 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 17735 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 52985 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40293 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31227 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48508 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25627 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
63%
757мм
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 38258 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 23048 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 29058 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 23992 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16730 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 3214 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 12041 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 20420 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 15169 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16743 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Кипер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Дания
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 24014 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 38285 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 25784 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 29254 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 39276 просмотра
Актуальное
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Британская фирма с технологиями Формулы-1 будет поставлять в Украину недорогие ударные дроны SkyShark и TigerShark

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Британская компания MGI Engineering, основанная бывшим инженером Формулы-1 Майком Гаскойном, планирует развернуть в Украине недорогие дальнобойные барражирующие боеприпасы SkyShark и разрабатывает более тяжелую платформу TigerShark. SkyShark с дальностью 250 км и скоростью 450 км/ч будет стоить около $67 тыс. за единицу, а TigerShark находится в двух месяцах от испытаний.

Британская фирма с технологиями Формулы-1 будет поставлять в Украину недорогие ударные дроны SkyShark и TigerShark

Британская инженерная компания MGI Engineering, основанная бывшим инженером Формулы-1 Майком Гаскойном, объявила о планах в скором времени развернуть в Украине недорогие дальнобойные барражирующие боеприпасы SkyShark и работает над более тяжелой платформой TigerShark. Об этом сообщает United 21 Media, пишет УНН.

Детали

Компания позиционирует свои системы как сочетание высокопроизводительной конструкции и ориентации на доступность, чтобы предоставить Киеву возможности для точечных ударов без шокирующих ценников крылатых ракет.

MGI сообщает, что SkyShark – барражирующий боеприпас-"смертник" с полезной нагрузкой 10–20 кг, заявленной дальностью около 250 км и максимальной скоростью около 450 км/ч – планируют развернуть в Украине примерно за шесть недель; ориентировочная стоимость единицы – около $67 тыс. TigerShark – более тяжелая ударная платформа с большей дальностью и полезной нагрузкой – находится около двух месяцев до испытаний, говорят в компании.

Компания MGI Engineering, использующая инженерные наработки автоспорта, адаптирует легкие композиты и аэродинамику для создания эффективных и сравнительно доступных ударных БПЛА. По данным BFBS/Forces News, SkyShark и TigerShark разрабатываются как альтернативы – заполнение ниши между небольшими FPV-дронами и дорогими крылатыми ракетами.

Мы ведем битву. Мы проводим гонку, где ты должен быть самым быстрым и лучшим

– сказал Гаскойн BFBS/Forces News.

Он сослался на свой опыт в автоспорте как на план быстрого и экономически обоснованного развития оружия.

По словам компании, SkyShark "имеет систему наведения для поиска и пикирования на выбранные цели" и "будет развернут в Украине примерно в течение шести недель, и что украинские партнеры уже готовы к производству, ориентировочная стоимость которого составляет около 67 тысяч долларов".

О TigerShark Гаскойн сказал, что это "более тяжелый ударный беспилотник дальнего радиуса действия, разработанный для заполнения пробела между небольшими боеприпасами FPV и дорогими крылатыми ракетами", и что платформа "находится примерно в двух месяцах от испытательных полетов".

Гаскойн также объяснил инженерный подход команды. 

У меня нет проблем с использованием наших инженерных возможностей для поддержки Украины, потому что это правильно 

– сказал он. 

Гаскойн добавил, что задача инженеров – решать вопросы грузоподъемности, навигации (особенно в средах без ГНСС) и поставки систем в значительных объемах по доступной цене.

MGI позиционирует свои изделия как дополнение к потребностям Украины и НАТО – дешево масштабируемые ударные дроны, позволяющие наносить высокоточные удары без зависимости исключительно от дорогих импортных ракет.

Дрон снова заметили вблизи аэропорта в Норвегии01.10.25, 11:35 • 2554 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
НАТО
Норвегия
Украина
Беспилотный летательный аппарат