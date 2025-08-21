Британка відзначила 116-річчя, ставши найстарішою людиною світу: жінці виповнилося 116 років
Київ • УНН
Етель Катерхем з Великої Британії, яка народилася 21 серпня 1909 року, відсвяткувала своє 116-річчя. Вона є останньою живою підданою короля Едуарда VII.
Британка Етель Катерхем, у четвер, 21 серпня, святкує своє 116-річчя. Жінка живе в будинку для літніх людей в графстві Суррей, що на південь від Лондона.
Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Найстарішою людиною на землі в квітні після смерті бразильської черниці сестри Іни Канбарро Лукас, стала жителька Великої Британії Етель Катерхем. Сьогодні їй 116 років. Вона проживає в будинку для літніх людей у Лайтвотері, графство Суррей.
Етель Катерхем, яка народилася 21 серпня 1909 року на півдні Англії. Таким чином, Етель Катерхем остання жива піддана короля Едуарда VII, правління якого закінчилося в 1910 році. Минулого року вона отримала листа від короля Чарльза III, в якому він вітав її з досягненням цієї "визначної віхи".
Стосовно біографії Катерхем, відомо наступне:
Вона була другою наймолодшою з восьми дітей; виросла в Тідворті, графство Вілтшир. У молоді роки працювала нянею в Індії. Також, трохи пізніше, вона зі своїм чоловіком Норманом (підполковником армії) жила у Гонконзі та у Гібралтарі.
Нагадаємо
У 2020 році, 111-річний Боб Вейтон зі Стаффордширу став рекордсменом Книги рекордів Гіннесса після смерті 112-річного Тітецу Ватанабе.
Джон Тіннісвуд помер у віці 112 років, через кілька місяців після визнання його найстарішим чоловіком у світі. Він народився в рік аварії "Титаніка".