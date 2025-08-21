Британка відзначила 116-річчя, ставши найстарішою людиною світу: жінці виповнилося 116 років

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 3150 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 11479 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 6728 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 14139 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 35672 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 44966 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 48363 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 72720 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 178589 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 73132 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.3м/с
40%
745мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 70615 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 12330 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 53059 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 37053 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 39492 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 11480 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 40134 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 91066 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 178593 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 144026 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 52866 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 48460 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 48291 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 76141 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 91596 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Лікарські засоби
Пістолет
Нафта

Британка відзначила 116-річчя, ставши найстарішою людиною світу: жінці виповнилося 116 років

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Етель Катерхем з Великої Британії, яка народилася 21 серпня 1909 року, відсвяткувала своє 116-річчя. Вона є останньою живою підданою короля Едуарда VII.

Британка відзначила 116-річчя, ставши найстарішою людиною світу: жінці виповнилося 116 років

Британка Етель Катерхем, у четвер, 21 серпня, святкує своє 116-річчя. Жінка живе в будинку для літніх людей в графстві Суррей, що на південь від Лондона.

Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Найстарішою людиною на землі в квітні після смерті бразильської черниці сестри Іни Канбарро Лукас, стала жителька Великої Британії Етель Катерхем. Сьогодні їй 116 років. Вона проживає в будинку для літніх людей у Лайтвотері, графство Суррей.

Етель Катерхем, яка народилася 21 серпня 1909 року на півдні Англії. Таким чином, Етель Катерхем остання жива піддана короля Едуарда VII, правління якого закінчилося в 1910 році. Минулого року вона отримала листа від короля Чарльза III, в якому він вітав її з досягненням цієї "визначної віхи".

Стосовно біографії Катерхем, відомо наступне:

Вона була другою наймолодшою ​​з восьми дітей; виросла в Тідворті, графство Вілтшир. У молоді роки працювала нянею в Індії. Також, трохи пізніше, вона зі своїм чоловіком Норманом (підполковником армії) жила у Гонконзі та у Гібралтарі.

Нагадаємо

У 2020 році, 111-річний Боб Вейтон зі Стаффордширу став рекордсменом Книги рекордів Гіннесса після смерті 112-річного Тітецу Ватанабе. 

Джон Тіннісвуд помер у віці 112 років, через кілька місяців після визнання його найстарішим чоловіком у світі. Він народився в рік аварії "Титаніка".

Ігор Тележніков

Новини Світу
Індія
Гонконг
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Лондон