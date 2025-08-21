Британка отметила 116-летие, став старейшим человеком в мире: женщине исполнилось 116 лет

Британка Этель Катерхэм в четверг, 21 августа, празднует свое 116-летие. Женщина живет в доме престарелых в графстве Суррей, к югу от Лондона.

Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Старейшим человеком на земле в апреле после смерти бразильской монахини сестры Ины Канбарро Лукас стала жительница Великобритании Этель Катерхэм. Сегодня ей 116 лет. Она проживает в доме престарелых в Лайтвотере, графство Суррей.

Этель Катерхэм, родившаяся 21 августа 1909 года на юге Англии. Таким образом, Этель Катерхэм — последняя живая подданная короля Эдуарда VII, правление которого закончилось в 1910 году. В прошлом году она получила письмо от короля Карла III, в котором он поздравлял ее с достижением этой "выдающейся вехи".

Что касается биографии Катерхэм, известно следующее:

Она была второй самой младшей из восьми детей; выросла в Тидворте, графство Уилтшир. В молодые годы работала няней в Индии. Также, немного позже, она со своим мужем Норманом (подполковником армии) жила в Гонконге и в Гибралтаре.

Напомним

В 2020 году 111-летний Боб Уэйтон из Стаффордшира стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса после смерти 112-летнего Титецу Ватанабэ.

Джон Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет, через несколько месяцев после признания его старейшим мужчиной в мире. Он родился в год крушения "Титаника".