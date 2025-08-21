Британка отметила 116-летие, став старейшим человеком в мире: женщине исполнилось 116 лет

$41.380.02
Эксклюзив
12:55 • 3010 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 11273 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 6496 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 13944 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 35258 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 44603 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 48006 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 72400 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 177998 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 73024 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 11283 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 39449 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 90655 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 178026 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 143566 просмотра
Британка отметила 116-летие, став старейшим человеком в мире: женщине исполнилось 116 лет

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Этель Катерхэм из Великобритании, родившаяся 21 августа 1909 года, отпраздновала свое 116-летие. Она является последней живой подданной короля Эдуарда VII.

Британка отметила 116-летие, став старейшим человеком в мире: женщине исполнилось 116 лет

Британка Этель Катерхэм в четверг, 21 августа, празднует свое 116-летие. Женщина живет в доме престарелых в графстве Суррей, к югу от Лондона.

Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Старейшим человеком на земле в апреле после смерти бразильской монахини сестры Ины Канбарро Лукас стала жительница Великобритании Этель Катерхэм. Сегодня ей 116 лет. Она проживает в доме престарелых в Лайтвотере, графство Суррей.

Этель Катерхэм, родившаяся 21 августа 1909 года на юге Англии. Таким образом, Этель Катерхэм — последняя живая подданная короля Эдуарда VII, правление которого закончилось в 1910 году. В прошлом году она получила письмо от короля Карла III, в котором он поздравлял ее с достижением этой "выдающейся вехи".

Что касается биографии Катерхэм, известно следующее:

Она была второй самой младшей из восьми детей; выросла в Тидворте, графство Уилтшир. В молодые годы работала няней в Индии. Также, немного позже, она со своим мужем Норманом (подполковником армии) жила в Гонконге и в Гибралтаре.

Напомним

В 2020 году 111-летний Боб Уэйтон из Стаффордшира стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса после смерти 112-летнего Титецу Ватанабэ.

Джон Тиннисвуд умер в возрасте 112 лет, через несколько месяцев после признания его старейшим мужчиной в мире. Он родился в год крушения "Титаника".

Игорь Тележников

Новости Мира
Индия
Гонконг
Карл III
Великобритания
Лондон