Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство

24 січня, 18:16 • 13143 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 26262 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 24924 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 34244 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 34541 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 46630 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 43603 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35037 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29369 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 69084 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм24 січня, 19:26 • 5786 перегляди
Атака рф на Київ 24 січня: поліція знешкодила бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою пів тонниPhotoVideo24 січня, 20:15 • 9228 перегляди
Зустріч Зеленського з путіним може відбутися вже ближчим часом - Axios24 січня, 22:28 • 5330 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів00:06 • 6386 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США00:41 • 10885 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 69086 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 82697 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04 • 97436 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 91504 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 92504 перегляди
Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Уряд Великої Британії оголосив про створення Національної поліцейської служби, що об'єднає боротьбу зі злочинністю, тероризмом та дорожню поліцію. Ця реформа, названа найбільшою з 1829 року, спрямована на ефективнішу боротьбу зі злочинністю.

Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство

Уряд Великої Британії оголосив про створення Національної поліцейської служби, яку називають "Британським ФБР". Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що новий підрозділ об'єднає роботу Національного агентства з боротьби зі злочинністю, яке розслідує контрабанду наркотиків і торгівлю людьми, боротьбу з тероризмом і роботу національної дорожної поліції. Після призначення керівник Нацагентства – національний комісар зі злочинності – буде найвищим посадовцем у країні.

Видання вказує, що створення Національної поліцейської служби стане частиною масштабних поліцейських реформ, які уряд має представити в понеділок, і які він називає найбільшими змінами в поліцейській діяльності з часів створення Робертом Пілем перших професійних сил у 1829 році.

Поточна модель поліцейської діяльності була побудована для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцейську службу – назвемо її "Британське ФБР" – яка використовуватиме фахівців світового класу та найсучасніші технології для відстеження та затримання небезпечних злочинців

- заявила міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд.

Вона додала, що реорганізація дасть змогу правоохоронним органам зосередитися на боротьбі з повсякденними правопорушеннями, такими як крадіжки в магазинах і антигромадська поведінка, а також на затриманні злочинців у своїх районах. Крім того, в рамках змін уряд скоротить загальну чисельність сил у Британії, щоб заощадити кошти та зменшити злочинність.

Нагадаємо

У листопаді незалежне дослідження виявило систематичний расизм у поліції Лондона, спрямований проти темношкірих працівників та громадян. Звіт вказує на дискримінацію в кадрових питаннях та обшуках, а також на явище "адультифікації" темношкірих дітей.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Федеральне бюро розслідувань
Велика Британія