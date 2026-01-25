Британія створює аналог ФБР: що відомо про нове відомство
Київ • УНН
Уряд Великої Британії оголосив про створення Національної поліцейської служби, що об'єднає боротьбу зі злочинністю, тероризмом та дорожню поліцію. Ця реформа, названа найбільшою з 1829 року, спрямована на ефективнішу боротьбу зі злочинністю.
Уряд Великої Британії оголосив про створення Національної поліцейської служби, яку називають "Британським ФБР". Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що новий підрозділ об'єднає роботу Національного агентства з боротьби зі злочинністю, яке розслідує контрабанду наркотиків і торгівлю людьми, боротьбу з тероризмом і роботу національної дорожної поліції. Після призначення керівник Нацагентства – національний комісар зі злочинності – буде найвищим посадовцем у країні.
Видання вказує, що створення Національної поліцейської служби стане частиною масштабних поліцейських реформ, які уряд має представити в понеділок, і які він називає найбільшими змінами в поліцейській діяльності з часів створення Робертом Пілем перших професійних сил у 1829 році.
Поточна модель поліцейської діяльності була побудована для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцейську службу – назвемо її "Британське ФБР" – яка використовуватиме фахівців світового класу та найсучасніші технології для відстеження та затримання небезпечних злочинців
Вона додала, що реорганізація дасть змогу правоохоронним органам зосередитися на боротьбі з повсякденними правопорушеннями, такими як крадіжки в магазинах і антигромадська поведінка, а також на затриманні злочинців у своїх районах. Крім того, в рамках змін уряд скоротить загальну чисельність сил у Британії, щоб заощадити кошти та зменшити злочинність.
Нагадаємо
У листопаді незалежне дослідження виявило систематичний расизм у поліції Лондона, спрямований проти темношкірих працівників та громадян. Звіт вказує на дискримінацію в кадрових питаннях та обшуках, а також на явище "адультифікації" темношкірих дітей.
