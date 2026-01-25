Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы, которую называют "Британским ФБР". Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новое подразделение объединит работу Национального агентства по борьбе с преступностью, которое расследует контрабанду наркотиков и торговлю людьми, борьбу с терроризмом и работу национальной дорожной полиции. После назначения руководитель Нацагентства – национальный комиссар по преступности – будет самым высоким должностным лицом в стране.

Издание указывает, что создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных полицейских реформ, которые правительство должно представить в понедельник, и которые оно называет крупнейшими изменениями в полицейской деятельности со времен создания Робертом Пилем первых профессиональных сил в 1829 году.

Текущая модель полицейской деятельности была построена для другого века. Мы создадим новую Национальную полицейскую службу – назовем ее "Британское ФБР" – которая будет использовать специалистов мирового класса и самые современные технологии для отслеживания и задержания опасных преступников - заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Она добавила, что реорганизация позволит правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антиобщественное поведение, а также на задержании преступников в своих районах. Кроме того, в рамках изменений правительство сократит общую численность сил в Великобритании, чтобы сэкономить средства и уменьшить преступность.

В ноябре независимое исследование выявило систематический расизм в полиции Лондона, направленный против темнокожих работников и граждан. Отчет указывает на дискриминацию в кадровых вопросах и обысках, а также на явление "адультификации" темнокожих детей.

