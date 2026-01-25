$43.170.00
24 января, 18:16
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
публикации
Эксклюзивы
Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы, которая объединит борьбу с преступностью, терроризмом и дорожную полицию. Эта реформа, названная крупнейшей с 1829 года, направлена на более эффективную борьбу с преступностью.

Британия создает аналог ФБР: что известно о новом ведомстве

Правительство Великобритании объявило о создании Национальной полицейской службы, которую называют "Британским ФБР". Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что новое подразделение объединит работу Национального агентства по борьбе с преступностью, которое расследует контрабанду наркотиков и торговлю людьми, борьбу с терроризмом и работу национальной дорожной полиции. После назначения руководитель Нацагентства – национальный комиссар по преступности – будет самым высоким должностным лицом в стране.

Издание указывает, что создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных полицейских реформ, которые правительство должно представить в понедельник, и которые оно называет крупнейшими изменениями в полицейской деятельности со времен создания Робертом Пилем первых профессиональных сил в 1829 году.

Текущая модель полицейской деятельности была построена для другого века. Мы создадим новую Национальную полицейскую службу – назовем ее "Британское ФБР" – которая будет использовать специалистов мирового класса и самые современные технологии для отслеживания и задержания опасных преступников

- заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Она добавила, что реорганизация позволит правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антиобщественное поведение, а также на задержании преступников в своих районах. Кроме того, в рамках изменений правительство сократит общую численность сил в Великобритании, чтобы сэкономить средства и уменьшить преступность.

Напомним

В ноябре независимое исследование выявило систематический расизм в полиции Лондона, направленный против темнокожих работников и граждан. Отчет указывает на дискриминацию в кадровых вопросах и обысках, а также на явление "адультификации" темнокожих детей.

