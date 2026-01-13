Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Нейтон заявив, що він не відправить британські війська в Україну, якщо не буде впевнений у тому, що вони будуть у безпеці. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

На запитання депутата-консерватора Джессі Нормана з комітету з питань оборони, наскільки він впевнений, що британські війська, розгорнуті для контролю за мирною угодою в Україні, "матимуть достатнє обладнання, навчання, графіки ротації, щоб мати змогу підтримувати безпечний потенціал", Найтон відповів: "Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку".

Але ви знаєте, пане Норман, що в оперативних умовах не існує такого поняття, як нульовий ризик. І завдання військового керівництва, за підтримки міністрів у процесі прийняття рішень, полягає в тому, щоб оцінити цей рівень ризику та переконатися, що вигоди, які ми отримуємо від розгортання, переважають будь-які ризики, які ми можемо мати - сказав головнокомандувач ЗС Британії.

Він додав, що, ввпевнений, будучи тісно залученим до планування Коаліції охочих, що "у нас є засоби для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування зменшить ризик".

Контекст

Після підписання мирної угоди Велика Британія та Франція планують створити в Україні військові центри та розгорнути свої війська.

За інформацією The Times, Британія та Франція надішлють до 15 000 солдатів для захисту України у разі ухвалення мирної угоди, що набагато менше, ніж очікувалося.

