12 січня, 19:13 • 11041 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 17838 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 15437 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 17203 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 27985 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17701 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 19381 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 40661 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37735 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29822 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Нейтон заявив, що не відправить війська в Україну без впевненості в їхній безпеці. Він наголосив, що в оперативних умовах не існує нульового ризику.

Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Нейтон заявив, що він не відправить британські війська в Україну, якщо не буде впевнений у тому, що вони будуть у безпеці. Про це повідомляє Sky News, інформує УНН.

Деталі

На запитання депутата-консерватора Джессі Нормана з комітету з питань оборони, наскільки він впевнений, що британські війська, розгорнуті для контролю за мирною угодою в Україні, "матимуть достатнє обладнання, навчання, графіки ротації, щоб мати змогу підтримувати безпечний потенціал", Найтон відповів: "Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку".

Але ви знаєте, пане Норман, що в оперативних умовах не існує такого поняття, як нульовий ризик. І завдання військового керівництва, за підтримки міністрів у процесі прийняття рішень, полягає в тому, щоб оцінити цей рівень ризику та переконатися, що вигоди, які ми отримуємо від розгортання, переважають будь-які ризики, які ми можемо мати

- сказав головнокомандувач ЗС Британії.

Він додав, що, ввпевнений, будучи тісно залученим до планування Коаліції охочих, що "у нас є засоби для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування зменшить ризик".

Контекст

Після підписання мирної угоди Велика Британія та Франція планують створити в Україні військові центри та розгорнути свої війська.

За інформацією The Times, Британія та Франція надішлють до 15 000 солдатів для захисту України у разі ухвалення мирної угоди, що набагато менше, ніж очікувалося.

Британія виділяє $270 млн на підготовку до розгортання військ в Україні10.01.26, 00:40 • 4851 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Франція
Велика Британія