12 января, 19:13 • 10970 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 17668 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 15345 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 17116 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 27878 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 17676 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 19359 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 40617 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37722 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29811 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что не отправит войска в Украину без уверенности в их безопасности. Он подчеркнул, что в оперативных условиях не существует нулевого риска.

Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что он не отправит британские войска в Украину, если не будет уверен в том, что они будут в безопасности. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

На вопрос депутата-консерватора Джесси Нормана из комитета по вопросам обороны, насколько он уверен, что британские войска, развернутые для контроля за мирным соглашением в Украине, "будут иметь достаточное оборудование, обучение, графики ротации, чтобы иметь возможность поддерживать безопасный потенциал", Найтон ответил: "Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность".

Но вы знаете, господин Норман, что в оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск. И задача военного руководства, при поддержке министров в процессе принятия решений, состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые мы можем иметь

- сказал главнокомандующий ВС Британии.

Он добавил, что, уверен, будучи тесно вовлеченным в планирование Коалиции желающих, что "у нас есть средства для выполнения поставленных задач, и это дополнительное финансирование уменьшит риск".

Контекст

После подписания мирного соглашения Великобритания и Франция планируют создать в Украине военные центры и развернуть свои войска.

По информации The Times, Британия и Франция направят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае принятия мирного соглашения, что намного меньше, чем ожидалось.

Британия выделяет $270 млн на подготовку к развертыванию войск в Украине10.01.26, 00:40 • 4851 просмотр

Вадим Хлюдзинский

