Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что он не отправит британские войска в Украину, если не будет уверен в том, что они будут в безопасности. Об этом сообщает Sky News, информирует УНН.

Детали

На вопрос депутата-консерватора Джесси Нормана из комитета по вопросам обороны, насколько он уверен, что британские войска, развернутые для контроля за мирным соглашением в Украине, "будут иметь достаточное оборудование, обучение, графики ротации, чтобы иметь возможность поддерживать безопасный потенциал", Найтон ответил: "Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность".

Но вы знаете, господин Норман, что в оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск. И задача военного руководства, при поддержке министров в процессе принятия решений, состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые мы можем иметь - сказал главнокомандующий ВС Британии.

Он добавил, что, уверен, будучи тесно вовлеченным в планирование Коалиции желающих, что "у нас есть средства для выполнения поставленных задач, и это дополнительное финансирование уменьшит риск".

Контекст

После подписания мирного соглашения Великобритания и Франция планируют создать в Украине военные центры и развернуть свои войска.

По информации The Times, Британия и Франция направят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае принятия мирного соглашения, что намного меньше, чем ожидалось.

