Британська розвідка: росія створює нову ударну авіагрупу винищувачів та вертольотів для дій над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. росія, ймовірно, створює нове ударне авіаційне угруповання для дій над Україною, яке складатиметься з ескадрильї винищувачів-бомбардувальників та ударних вертольотів. Залучати хочуть пілотів-пенсіонерів, пропонуючи їм великі зарплати, ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Як вказали у МО Британії, "росія, ймовірно, створює нове «елітне» ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою «Шторм» для дій над Україною". Ймовірно, підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів, зазначається в звіті.
Як вказано, поєднання типів авіасуден свідчить про те, що група буде виконувати головну роль у місіях наземного нападу. Повідомлення російських ЗМІ, які претендують на довіру, свідчать про те, що міноборони росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів, які вийшли на пенсію, пишуть британські аналітики.
На їхню думку, створення групи підкреслює те, як росія оцінює, що ескадрильї своїх регулярних ВПС серйозно не виконали свою основну функцію – завдання авіаударів по українських кордонам.
Доповнення
Як раніше повідомляла британська розвідка, в російській армії відчутний брак досвідчених військових. Загони, задіяні у війні в Україні, здебільшого складаються з погано навчених резервістів і їх складно координувати. Британці також зауважують, що навряд чи російському угрупованню вдалося створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на оперативні виклики. І сумнівно, що за таких стресових умов можлива ефективна координація великомасштабних воєнних дій вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.
Крім того, зауважується, що російські сили, як і раніше, мають труднощі з обмеженою свободою проведення повітряних операцій.
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