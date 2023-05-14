Британська розвідка: російські війська в Україні зараз – це погано координовані загони резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В російській армії відчутний брак досвідчених військових. Загони, задіяні у війні в Україні, здебільшого складаються з погано навчених резервістів і їх складно координувати. Про це, як повідомляє УНН, йдеться у свіжому розвідувальному звіті, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.
Зазначається, що формально склад російського угруповання військ в Україні залишився незмінним після 24 лютого 2022 року: понад 200 тисяч осіб, об'єднаних у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ.
Проте у лютому 2022 року підрозділи складалися з професійних солдатів, були в здебільшого оснащені досить сучасними транспортними засобами та регулярно проводили навчання, прагнучи до складних спільних операцій.
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«Сьогодні ж російські сили складаються в основному з погано навчених мобілізованих резервістів і все більше залежать від застарілого обладнання. Багато їхніх підрозділів сильно недоукомплектовані. Вони регулярно проводять лише дуже прості піхотні операції», — йдеться у звіті.
Британці також зауважують, що навряд чи російському угрупованню вдалося створити великий, дієздатний, мобільний резерв для реагування на оперативні виклики. І сумнівно, що за таких стресових умов можлива ефективна координація великомасштабних воєнних дій вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.
Крім того, зауважується, що російські сили, як і раніше, мають труднощі з обмеженою свободою проведення повітряних операцій.