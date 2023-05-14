Британская разведка: российские войска в Украине сейчас – плохо координированные отряды резервистов

Отмечается, что формально состав российской группировки войск в Украине остался неизменным после 24 февраля 2022: более 200 тысяч человек, объединенных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

Однако в феврале 2022 года подразделения состояли из профессиональных солдат, были в основном оснащены достаточно современными транспортными средствами и регулярно проводили обучение, стремясь к сложным совместным операциям.

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«Сегодня же российские силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования. Многие их подразделения сильно недоукомплектованы. Они регулярно проводят только очень простые пехотные операции», — говорится в отчете.

Британцы также отмечают, что вряд ли российской группировке удалось создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на оперативные вызовы. И сомнительно, что в таких стрессовых условиях возможна эффективная координация крупномасштабных военных действий вдоль 1200-километровой линии фронта.

Кроме того, отмечается, что российские силы по-прежнему испытывают трудности с ограниченной свободой проведения воздушных операций.