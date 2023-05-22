Британская разведка: россия создает новую ударную авиагруппу истребителей и вертолетов для действий над Украиной

Детали

Как указали в МО Великобритании, "россия, вероятно, создает новую «элитную» ударную авиационную группировку под кодовым названием «Шторм» для действий над Украиной". Вероятно, подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов, отмечается в отчете.

Как указано, сочетание типов авиасудов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в миссиях наземного нападения. Заслуживающие доверия сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что минобороны россии стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие стимулы к оплате труда и открывая набор для пилотов, вышедших на пенсию, пишут британские аналитики.

По их мнению, создание группы подчеркивает то, как россия оценивает то, что эскадрильи своих регулярных ВВС серьезно не выполнили свою основную функцию – нанесения авиаударов по украинским границам.

Дополнение

Как ранее сообщала британская разведка, в российской армии ощущается нехватка опытных военных. Отряды, задействованные в войне в Украине, в основном состоят из плохо обученных резервистов и их сложно координировать. Британцы также отмечают, что вряд ли российской группировке удалось создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на оперативные вызовы. И сомнительно, что в таких стрессовых условиях возможна эффективная координация крупномасштабных военных действий вдоль 1200-километровой линии фронта.

Кроме того, отмечается, что российские силы по-прежнему испытывают трудности с ограниченной свободой проведения воздушных операций.

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